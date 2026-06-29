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В Перми руководителей бюджетных структур начнут проверять на детекторе лжи через три года

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми намерены внедрить полиграф для проверки руководителей муниципальных учреждений. Проект планируют запустить к 2027 году. Местные власти рассчитывают, что детектор лжи станет инструментом очистки управленческого аппарата от недобросовестных кадров и поможет выявить скрытые конфликты интересов.

Полигаф
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полигаф

Опыт Казани и Уфы показывает: в национальных республиках и крупных промышленных центрах акцент на честности управленцев — это не просто каприз, а требование времени.

Проверка на искренность: как это будет работать

Механика тестирования пока находится в стадии настройки. Предполагается, что полиграф станет частью системы внутреннего аудита. Основная цель — не поиск мелких проступков, а предотвращение коррупционных рисков и подтверждение достоверности отчетов. Сторонники инициативы подчеркивают: прозрачность работы бюджетных структур напрямую влияет на доверие жителей. В регионах, где Шура (совет) аксакалов и общественности имеет вес, такие меры часто воспринимаются как способ навести порядок в "общем доме".

Критики указывают на этическую сторону вопроса. Некоторые эксперты видят в этом избыточное давление на сотрудников. Однако для Перми, как и для соседних республик, важно сохранять статус сильного экономического центра. Достойный Раис или мэр города всегда заинтересован в том, чтобы на местах работали люди с чистыми намерениями, особенно когда речь идет о распределении народных средств.

"Внедрение полиграфа в муниципальное управление требует четкой правовой базы. Важно, чтобы это не превратилось в инструмент сведения счетов, а служило реальному оздоровлению кадров на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

История экспериментов: от силовиков к чиновникам

Использование детектора лжи в Прикамье — не новость. Технологию активно применяют в силовых структурах при отборе кандидатов. Теперь практику хотят масштабировать на гражданский сектор. Процесс напоминает генеральную уборку перед Сабантуем: когда всё лишнее должно быть выметено, чтобы праздник прошел достойно и без неприятных сюрпризов. Официальное закрепление нормы произойдет только после публичных слушаний.

Параметр Что меняется
Срок внедрения С 2027 года
Объект проверки Руководители МУП и бюджетных учреждений
Статус Внутренняя проверка ведомства

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Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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