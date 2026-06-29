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Омский подрядчик Градстрой ушел с рынка после попадания в реестр недобросовестных поставщиков

Россия » Сибирь » Омск

Омский дорожный подрядчик ООО "Градстрой" окончательно ушел под лед. В воскресенье, 28 июня 2026 года, компанию официально признали банкротом. Суд решил не тянуть лямку и открыл конкурсное производство по упрощенной схеме — как для "отсутствующего должника". Это значит, что искать активы и раздавать долги будут быстро, за ближайшие полгода.

Пожилой мужчина выгуливает собаку в дождь ночью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина выгуливает собаку в дождь ночью

От ливневок до черного списка

Фирму Ваагна Манукяна создали весной 2018 года. Сначала дела шли в гору: дорожники за семь лет собрали 32 госконтракта. Главным кормильцем было городское "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Коммерсанты чинили омские дороги, лотали ливневки, благоустраивали микрорайон Прибрежный и Аллею братьев Сазоновых.

Тормоза отказали в 2025 году. Ремонт ливневки на Красном Пути обернулся скандалом: мэрия разорвала контракт, а "Градстрой" припечатали клеймом в реестре недобросовестных поставщиков. Без доступа к госсзаказам сибирская контора долго не протянула — уже в марте 2026-го кредиторы подали на банкротство.

"Банкротство по процедуре отсутствующего должника обычно означает, что у компании нет ни имущества, ни штата, чтобы продолжать борьбу. Для бюджета это сигнал о потере подрядчика, чьи грехи теперь придется исправлять другим", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Что ждет активы "Градстроя"

Разбираться с тем, что осталось от дорожной империи, будет Павел Бурмистров из "Сибирской гильдии антикризисных управляющих". Ему предстоит за полгода выяснить, куда ушли деньги и техника, если таковая осталась в гаражах.

Параметр Статус объекта
Срок производства 6 месяцев (до конца 2026 года)
Управляющий Арбитражный из "Сибирской гильдии"
Причина краха Реестр недобросовестных поставщиков

Ситуация типичная для нашего брата: пока деньги текли, работа спорилась. Как только закрутили гайки по качеству — фирма "умыла руки". Теперь вместо дорожной техники по объектам "Градстроя" будут ходить только судебные приставы да оценщики имущества.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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