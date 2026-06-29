Омский дорожный подрядчик ООО "Градстрой" окончательно ушел под лед. В воскресенье, 28 июня 2026 года, компанию официально признали банкротом. Суд решил не тянуть лямку и открыл конкурсное производство по упрощенной схеме — как для "отсутствующего должника". Это значит, что искать активы и раздавать долги будут быстро, за ближайшие полгода.
Фирму Ваагна Манукяна создали весной 2018 года. Сначала дела шли в гору: дорожники за семь лет собрали 32 госконтракта. Главным кормильцем было городское "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Коммерсанты чинили омские дороги, лотали ливневки, благоустраивали микрорайон Прибрежный и Аллею братьев Сазоновых.
Тормоза отказали в 2025 году. Ремонт ливневки на Красном Пути обернулся скандалом: мэрия разорвала контракт, а "Градстрой" припечатали клеймом в реестре недобросовестных поставщиков. Без доступа к госсзаказам сибирская контора долго не протянула — уже в марте 2026-го кредиторы подали на банкротство.
"Банкротство по процедуре отсутствующего должника обычно означает, что у компании нет ни имущества, ни штата, чтобы продолжать борьбу. Для бюджета это сигнал о потере подрядчика, чьи грехи теперь придется исправлять другим", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Разбираться с тем, что осталось от дорожной империи, будет Павел Бурмистров из "Сибирской гильдии антикризисных управляющих". Ему предстоит за полгода выяснить, куда ушли деньги и техника, если таковая осталась в гаражах.
|Параметр
|Статус объекта
|Срок производства
|6 месяцев (до конца 2026 года)
|Управляющий
|Арбитражный из "Сибирской гильдии"
|Причина краха
|Реестр недобросовестных поставщиков
Ситуация типичная для нашего брата: пока деньги текли, работа спорилась. Как только закрутили гайки по качеству — фирма "умыла руки". Теперь вместо дорожной техники по объектам "Градстроя" будут ходить только судебные приставы да оценщики имущества.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.