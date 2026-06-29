Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья

Власти Мурманской области решили радикально "заземлить" одаренных выпускников, внедряя финансовые рычаги в образовательную цепочку. Теперь стобалльники по ЕГЭ могут рассчитывать на сертификат номиналом 500 тысяч рублей на покупку жилья, если свяжут свое будущее с регионом.
Губернатор Андрей Чибис озвучил правила игры, которые должны удержать интеллектуальную элиту школ на Севере. Субсидия не раздается автоматически всем отличникам — это целевой транш с четко прописанным маршрутом. Получить выплату можно двумя способами.
Первый вариант — поступить в Мурманский арктический университет. В этом случае бюджетные средства станут бонусом за лояльность местному вузу. Второй путь предусмотрен для тех, кто уезжает за дипломом в столицы: деньги дадут только при наличии подписанного целевого договора с местным работодателем.
"Главная цель — создать связку между учебой, первым рабочим местом и собственной квартирой. Мы фиксируем взаимные обязательства: регион вкладывается в жилье для молодых профи, а они применяют свои знания здесь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Региональные власти фактически покупают лояльность молодежи, пытаясь остановить кадровый дрейф в сторону Москвы и Петербурга. Проект "Курс на Север" теперь должен юридически закрепить статус этих выплат, чтобы полмиллиона рублей не превратились в "подарок без обязательств".
Эта мера дополняет общую картину поддержки молодых специалистов в Арктике. В условиях дефицита квалифицированных кадров, жилье становится самым весомым аргументом. Полмиллиона рублей в Мурманске — это солидный первоначальный взнос, который делает покупку квартиры реальной задачей уже на старте карьеры.
|Условие
|Размер и действие
|Сумма сертификата
|500 000 рублей на покупку жилья
|Обучение в Мурманске
|Зачисление в Арктический университет
|Обучение вне региона
|Обязателен целевой контракт с местным предприятием
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