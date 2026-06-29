Власти Мурманской области ввели штабной режим из-за нехватки топлива в регионе

Мурманская область столкнулась с топливным перегревом: спрос на бензин в регионе подскочил на четверть. Заместитель губернатора Ксения Зинатуллина доложила, что в пиковые дни автолюбители выбирали на 25% больше горючего, чем обычно. Ажиотаж спровоцировал дефицит на отдельных точках и вынудил сети вводить лимиты «в одни руки».

Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Почему опустели баки: причины ажиотажа

Основной удар пришелся на крупные федеральные сети. Водители массово переключились с частных АЗС на брендовые заправки, пытаясь сэкономить или опасаясь перебоев. Логистика при этом не изменилась — цистерны идут по графику, но система технически не успевает переваривать такой наплыв клиентов.

"Независимые розничные АЗС — слабое звено в этой цепи. У них нет своей переработки, а запасов хватает максимум на 3–5 суток. Когда крупные поставщики начинают закрывать в первую очередь свои потребности, частники остаются с пустыми резервуарами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация осложняется общероссийской перенастройкой транспортных узлов. Железнодорожные и автомобильные маршруты балансируются заново, что создает временные затыки в снабжении удаленных северных территорий.

Кто держит оборону: структура заправок региона

В Мурманской области работают 76 автозаправочных станций. Рынок жестко поделен между гигантами и малым бизнесом. Федеральные игроки контролируют 60% точек, что составляет 47 АЗС. Остальную дистанцию закрывают независимые операторы, которые сейчас и оказались в зоне риска из-за отсутствия собственных мощностей хранения.

Тип АЗС Текущее состояние Федеральные сети Работают под нагрузкой +25%, вводят лимиты. Независимые АЗС Критический запас (3–5 дней), зависимость от оптовиков.

Власти перевели контроль над топливным рынком в штабной режим. Это означает ручное управление поставками и попытки договориться с нефтяными корпорациями о приоритетных отгрузках для Заполярья, пока система не придет в равновесие.

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