Соловьи, сыр и гигантское железо: Курская область запустит три драйвовых автомаршрута к 2028 году

Курская область превращается в полигон для автотуристов. К 2028 году в регионе проложат три новых маршрута, которые вытряхнут пыль из представлений о классическом отдыхе в Черноземье. Министр экономического развития области Левон Осипов выкатил план: регион будет заманивать гостей не только историей, но и фермерским экстримом вместе с индустриальным гигантизмом.
Первым делом область планирует "прокачать" национальный бренд "Соловьи и Железо". Новый маршрут "Соловьиный край России" — это не про орнитологию, а про людей, которые создавали звук страны. Путешественникам предлагают промчаться по местам Свиридова, Фета и Плевицкой. — Мы предлагаем развивать инфраструктуру национального маршрута "Соловьи и Железо", и до 2028 года запустить три новых маршрута. Первый — это "Соловьиный край России", который включает маршрут по знаковым местам великих курских соловьев: Свиридова, Фета, Плевицкой, — рассказал Осипов.
"Автотуристы — народ капризный. Одной истории мало, им нужен комфортный асфальт, понятная навигация и точки, где можно выпить кофе, не опасаясь за желудок. Если проект "Соловьиный край" не обложится сетью качественных стоянок, он останется просто красивой папкой на столе чиновника", — констатировал менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Второй трек — чистый гастрономический гедонизм. Ассоциация агро- и экотуризма предложила маршрут, где главным героем стал фермер Александр Волков. Гвоздь программы: огромный ландшафтный парк и сыры "Малевич" и "Щепкин". Для тех, кто хочет экзотики в полях, — бахча с 15 видами арбузов. Это настоящий южный колорит посреди средней полосы.
Третье направление — "Курская магнитная аномалия". Это маршрут для любителей тяжелого "железа". В программе: заезд в Железногорск, гигантский разрез МГОКа, дендрарий и парк Никитина. Смотровая площадка комбината — место, где масштаб человеческого труда подавляет любую фантазию.
|Маршрут
|Главная фишка
|Соловьиный край
|Места силы Фета и Свиридова
|Агротуризм
|Авторские сыры и 15 видов арбузов
|Курская аномалия
|Карьер МГОКа и дендрарий
Власти обещают не просто нарисовать линии на карте, а взяться за ремонт дорог, парковки и связь. План действий расписан до 2035 года. В программу заложили содержание подъездных путей, интернет в полях и строительство новых точек общепита. Без стабильной связи в 2026 году автотурист просто не доедет до сыроварни — навигатор "умрет" раньше.
"Безопасность на маршруте — это не только отсутствие ям. Это наличие зон отдыха, где водитель может перевести дух, и гарантированная связь для вызова помощи. В автотуризме мелочей нет: плохой туалет на заправке может испортить впечатление от самого крутого ландшафтного парка", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Запуск трех основных направлений запланирован поэтапно до 2028 года, однако развитие инфраструктуры продлится до 2035-го.
Нет, посещение смотровых площадок доступно для обычных туристов, но рекомендуется заранее уточнять график работы из-за производственного цикла.
Это локальные крафтовые сыры от фермера Александра Волкова, ставшие гастрономической визитной карточкой региона.
Программа развития предусматривает установку дополнительных вышек связи и обеспечение Wi-Fi в точках отдыха туристов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.