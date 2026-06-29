Соловьи, сыр и гигантское железо: Курская область запустит три драйвовых автомаршрута к 2028 году

Курская область превращается в полигон для автотуристов. К 2028 году в регионе проложат три новых маршрута, которые вытряхнут пыль из представлений о классическом отдыхе в Черноземье. Министр экономического развития области Левон Осипов выкатил план: регион будет заманивать гостей не только историей, но и фермерским экстримом вместе с индустриальным гигантизмом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий измеряет дорожную разметку на трассе в тумане

Соловьиный драйв и культурный код

Первым делом область планирует "прокачать" национальный бренд "Соловьи и Железо". Новый маршрут "Соловьиный край России" — это не про орнитологию, а про людей, которые создавали звук страны. Путешественникам предлагают промчаться по местам Свиридова, Фета и Плевицкой. — Мы предлагаем развивать инфраструктуру национального маршрута "Соловьи и Железо", и до 2028 года запустить три новых маршрута. Первый — это "Соловьиный край России", который включает маршрут по знаковым местам великих курских соловьев: Свиридова, Фета, Плевицкой, — рассказал Осипов.

"Автотуристы — народ капризный. Одной истории мало, им нужен комфортный асфальт, понятная навигация и точки, где можно выпить кофе, не опасаясь за желудок. Если проект "Соловьиный край" не обложится сетью качественных стоянок, он останется просто красивой папкой на столе чиновника", — констатировал менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сырный Малевич и арбузный хаос

Второй трек — чистый гастрономический гедонизм. Ассоциация агро- и экотуризма предложила маршрут, где главным героем стал фермер Александр Волков. Гвоздь программы: огромный ландшафтный парк и сыры "Малевич" и "Щепкин". Для тех, кто хочет экзотики в полях, — бахча с 15 видами арбузов. Это настоящий южный колорит посреди средней полосы.

Магнитная аномалия: индустриальный трип

Третье направление — "Курская магнитная аномалия". Это маршрут для любителей тяжелого "железа". В программе: заезд в Железногорск, гигантский разрез МГОКа, дендрарий и парк Никитина. Смотровая площадка комбината — место, где масштаб человеческого труда подавляет любую фантазию.

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Инфраструктура: выживет ли подвеска?

Власти обещают не просто нарисовать линии на карте, а взяться за ремонт дорог, парковки и связь. План действий расписан до 2035 года. В программу заложили содержание подъездных путей, интернет в полях и строительство новых точек общепита. Без стабильной связи в 2026 году автотурист просто не доедет до сыроварни — навигатор "умрет" раньше.

"Безопасность на маршруте — это не только отсутствие ям. Это наличие зон отдыха, где водитель может перевести дух, и гарантированная связь для вызова помощи. В автотуризме мелочей нет: плохой туалет на заправке может испортить впечатление от самого крутого ландшафтного парка", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о туризме в Курской области

Когда откроются все новые маршруты?

Запуск трех основных направлений запланирован поэтапно до 2028 года, однако развитие инфраструктуры продлится до 2035-го.

Нужна ли специальная подготовка для поездки на МГОК?

Нет, посещение смотровых площадок доступно для обычных туристов, но рекомендуется заранее уточнять график работы из-за производственного цикла.

Что за сыры "Малевич" и "Щепкин"?

Это локальные крафтовые сыры от фермера Александра Волкова, ставшие гастрономической визитной карточкой региона.

Будет ли на маршрутах устойчивый интернет?

Программа развития предусматривает установку дополнительных вышек связи и обеспечение Wi-Fi в точках отдыха туристов.

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