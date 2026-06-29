Всего 40 случаев в мире: у младенца в Екатеринбурге диагностировали редкую аномалию

В центре "Охрана здоровья матери и ребенка" в Екатеринбурге врачи диагностировали крайне редкую патологию — синдром пестрой мозаичной анеуплоидии. Случай уникален для российской медицины: в мировой практике зафиксировано менее 40 подобных диагнозов. Особенность состояния заключается в нарушении клеточного деления, из-за чего в организме ребенка сосуществуют клетки с принципиально разным набором хромосом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке

Что известно о редком синдроме

Мозаичность подразумевает присутствие у одного пациента генетически разнородных клеток. При синдроме пестрой анеуплоидии этот процесс выражен хаотично. Организм сталкивается с системными сбоями: от слабого иммунитета до критической уязвимости перед онкологическими процессами. Прогноз при таких диагнозах всегда требует сложной мультидисциплинарной стратегии.

"Подобные состояния требуют пожизненного наблюдения онкологами и генетиками. Это не лечится таблеткой, здесь необходим протокол постоянного мониторинга маркеров злокачественного роста", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Роль неонатального скрининга в спасении жизни

Выявить аномалию удалось на раннем этапе благодаря системе расширенного неонатального обследования. Методика основана на анализе крови, взятой из пятки новорожденного. Такой подход позволяет отсеивать редчайшие генетические дефекты в первые дни жизни, когда внешние симптомы еще не проявились.

Показатель Объем работы в УрФО (2026) Исследовано образцов 48 500+ Подтвержденные патологии 21 случай

"Скрининг — это единственный инструмент, превращающий смертельную лотерею в управляемый процесс. Без раннего выявления мы теряем бесценное время на старте", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о генетике

Можно ли предотвратить генетические сбои при беременности?

Большинство спонтанных мутаций, возникающих при формировании эмбриона, не зависят от поведения родителей. Скрининги позволяют лишь выявить их наличие для своевременной медицинской помощи.

Почему скрининг берут из пятки?

Капиллярный метод позволяет быстро получить достаточное количество крови для многократных тестов, необходимых для подтверждения редких диагнозов.

Как живут дети с хромосомной мозаичностью?

Качество жизни зависит от степени выраженности аномалии. Индивидуальный протокол терапии позволяет купировать симптомы и обеспечивать динамическое наблюдение.

Является ли мозаицизм наследственным заболеванием?

Зачастую это первичная мутация, возникшая при делении клеток плода, а не дефект, переданный от родителей.

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