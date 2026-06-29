Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасное меню в детских садах: Россельхознадзор вскрыл схему поставок продуктов без контроля в Пермском крае
Семья трещала по швам: певица Глюкоза призналась в болезненном решении снять обручальное кольцо
Анкориджский сценарий раскрыл слабость США: Трамп уперся в силу мощнее Белого дома
В Госдуме назвали причину паники Зеленского: Путин и Лукашенко сыграли на самом больном страхе Киева
То, что годами выпалывали, оказалось настоящей находкой: этот сорняк пригодился и на кухне, и дома
Битва с грунтовыми водами: в Минусинске расселят очередную партию домов из зоны постоянного подтопления
Хрустящая корочка, нежная начинка: пошаговый рецепт слоек, которые не оставят равнодушными даже гурманов
Новая ловушка мозга: как железо и стресс запускают скрытую деменцию
Забудьте о дорогих абонементах: обычный домашний стул стал инструментом для идеального тела

Всего 40 случаев в мире: у младенца в Екатеринбурге диагностировали редкую аномалию

Россия » Урал » Екатеринбург

В центре "Охрана здоровья матери и ребенка" в Екатеринбурге врачи диагностировали крайне редкую патологию — синдром пестрой мозаичной анеуплоидии. Случай уникален для российской медицины: в мировой практике зафиксировано менее 40 подобных диагнозов. Особенность состояния заключается в нарушении клеточного деления, из-за чего в организме ребенка сосуществуют клетки с принципиально разным набором хромосом.

Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке

Что известно о редком синдроме

Мозаичность подразумевает присутствие у одного пациента генетически разнородных клеток. При синдроме пестрой анеуплоидии этот процесс выражен хаотично. Организм сталкивается с системными сбоями: от слабого иммунитета до критической уязвимости перед онкологическими процессами. Прогноз при таких диагнозах всегда требует сложной мультидисциплинарной стратегии.

"Подобные состояния требуют пожизненного наблюдения онкологами и генетиками. Это не лечится таблеткой, здесь необходим протокол постоянного мониторинга маркеров злокачественного роста", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Роль неонатального скрининга в спасении жизни

Выявить аномалию удалось на раннем этапе благодаря системе расширенного неонатального обследования. Методика основана на анализе крови, взятой из пятки новорожденного. Такой подход позволяет отсеивать редчайшие генетические дефекты в первые дни жизни, когда внешние симптомы еще не проявились.

Показатель Объем работы в УрФО (2026)
Исследовано образцов 48 500+
Подтвержденные патологии 21 случай

"Скрининг — это единственный инструмент, превращающий смертельную лотерею в управляемый процесс. Без раннего выявления мы теряем бесценное время на старте", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о генетике

Можно ли предотвратить генетические сбои при беременности?

Большинство спонтанных мутаций, возникающих при формировании эмбриона, не зависят от поведения родителей. Скрининги позволяют лишь выявить их наличие для своевременной медицинской помощи.

Почему скрининг берут из пятки?

Капиллярный метод позволяет быстро получить достаточное количество крови для многократных тестов, необходимых для подтверждения редких диагнозов.

Как живут дети с хромосомной мозаичностью?

Качество жизни зависит от степени выраженности аномалии. Индивидуальный протокол терапии позволяет купировать симптомы и обеспечивать динамическое наблюдение.

Является ли мозаицизм наследственным заболеванием?

Зачастую это первичная мутация, возникшая при делении клеток плода, а не дефект, переданный от родителей.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Еда и рецепты
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Секрет вечного бетона: как сделать профессиональную гидроизоляцию за копейки
Клещи преподнесли неприятный сюрприз: каждый пятый в Тульской области заражён боррелиозом
До моря доехали не все: на курортах Кубани бензин начали выдавать по лимиту
Чесночные стрелки против болезней: правда о природном антибиотике, о которой молчат врачи
Власти Краснодарского края ограничили продажу топлива в тару на трассах Славянского района
Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС
Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов страны
Сердце подсказало верный путь: поступок сына Евгении Добровольской лишил его блестящего будущего
Трудовая инспекция Благовещенска пресекла нарушение прав водителей микроавтобусов
Фритюр без ошибок: как добиться идеальной корочки и воздушной текстуры колобков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.