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Заражённые абрикосы не попали на прилавки: что нашли в партии для Тюменской области

Россия » Урал » Тюмень

Тюменская таможня и Россельхознадзор перекрыли канал поставки зараженных фруктов из Кыргызстана. Инспекторы остановили партию весом почти десять тонн, в которой обнаружили опасного вредителя. Продукты предназначались для прилавков региона, но вместо этого отправились на принудительную дезинфекцию. Ситуация вскрыла системные риски при логистике скоропортящегося товара через границу.

Абрикосы на складе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Абрикосы на складе

Ревизия на пропускном пункте

Специалисты досмотрели крупную партию плодов общим весом более 18 тонн. В кузове находились абрикосы, вишня, персики, сливы и черешня. Проблемы начались при проверке 9,6 тонны абрикосов. Лабораторная экспертиза тюменского филиала ВНИИЗЖ подтвердила наличие восточной плодожорки. Этот вредитель способен быстро уничтожить местные сады, если попадет в открытую почву.

"Такие инциденты серьезно бьют по экономике садоводческих хозяйств, вынуждая тратить огромные ресурсы на карантинные меры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ввоз всей партии абрикосов запретили. Всю зараженную массу фруктов отправили на обеззараживание специальными препаратами. Владельцу груза выписали штраф за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Остальные фрукты, прошедшие проверку, получили разрешение на реализацию.

Риски для местного агросектора

Восточная плодожорка считается одним из самых опасных карантинных объектов. Она повреждает не только плоды, но и молодые побеги деревьев, что приводит к гибели насаждений. Распространение насекомого может обрушить показатели урожайности в частных и промышленных садах Урала и Сибири. Контроль на границе остается единственным фильтром против такой экспансии.

"Любая вспышка карантинного вредителя требует немедленного пересмотра региональных бюджетов для экстренной защиты территорий", — отметил эксперт Pravda.Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Для аграрного сектора появление подобных насекомых означает введение жестких ограничений на вывоз продукции. Это блокирует торговые пути и снижает доходы фермеров. Поэтому государственные службы усиливают мониторинг каждой фуры, приходящей из стран Средней Азии в разгар летнего сезона.

"Соблюдение нормативов при транспортировке продуктов питания напрямую влияет на продовольственную безопасность наших регионов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Тип фруктов Статус проверки
Абрикосы (9,6 т) Заражены, обеззараживание
Прочие плоды (9 т) Чисто, допущены к продаже

Ответы на популярные вопросы

Что такое восточная плодожорка?

Это маленькая бабочка, личинки которой поедают косточковые и семечковые культуры изнутри, делая плоды непригодными для еды.

Можно ли есть обеззараженные фрукты?

После промышленной обработки и повторной проверки специалисты определяют безопасность товара для потребителя.

Кто платит за уничтожение вредителей?

Все расходы по обеззараживанию или утилизации груза несет собственник продукции, нарушивший правила ввоза.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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