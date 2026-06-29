Опасное меню в детских садах: Россельхознадзор вскрыл схему поставок продуктов без контроля в Пермском крае

Россельхознадзор вскрыл небрежность при поставках продуктов в детские сады Краснокамского и Лысьвенского округов Пермского края. Ведомственный мониторинг показал, что в пищеблоки учреждений попадает провизия без должного ветеринарного контроля.
Проверка выявила, что в системе «Меркурий» накопились сотни непогашенных ветеринарных документов. В краснокамском детском саду ответственный сотрудник с января по конец июня проигнорировал регистрацию 114 партий товаров, включая мясо, рыбу и молочные изделия.
Лысьвенские поставщики оказались не более дисциплинированными. Инспекторы зафиксировали регулярные ошибки в оформлении поставок молочной продукции. На 23 июня в реестре числились шесть документов, которые так и не были закрыты, что ставит под вопрос происхождение и качество 24 килограммов «молочки».
"Отсутствие гашения ветеринарных документов означает, что товар не прошел финальную проверку на соответствие нормам чистоты в месте получения. Это создает прямой риск попадания фальсификата или продукции с истекающим сроком годности на детский стол", — предупредил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Подобные пробелы в учете делают невозможным отслеживание цепочки поставок. Инспекторы не могут гарантировать, что продукты, поступившие без подтверждения, безопасны для питания детей. Ответственным лицам уже выписаны предостережения.
|Локация
|Характер нарушений
|Краснокамск
|114 незакрытых документов на мясо, рыбу и молочные продукты
|Лысьва
|Систематические пропуски в оформлении поставок молочных изделий
"Чаще всего такие нарушения связаны с нежеланием персонала разбираться в цифровом контуре или банальной халатностью при приемке товара. Если документ не погашен, администрация учреждения не может доказать качество порций, которые были приготовлены из купленного сырья", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Без электронной отметки о приеме продукция считается «зависшей» в системе. Это лишает контролирующие органы рычагов управления качеством на этапе потребления.
Вина делится между уполномоченным лицом в детском саду, который должен подтвердить приемку товара, и поставщиком, обязанным сопроводить груз всеми сертификатами.
Повторные предостережения могут грозить штрафами для юридических лиц и приостановкой контрактов на поставку питания.
Родители вправе запросить у администрации учреждения протоколы качества или ознакомиться с данными в системе «Меркурий» через представительство в родительском комитете.
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