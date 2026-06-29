Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семья трещала по швам: певица Глюкоза призналась в болезненном решении снять обручальное кольцо
Анкориджский сценарий раскрыл слабость США: Трамп уперся в силу мощнее Белого дома
В Госдуме назвали причину паники Зеленского: Путин и Лукашенко сыграли на самом больном страхе Киева
То, что годами выпалывали, оказалось настоящей находкой: этот сорняк пригодился и на кухне, и дома
Битва с грунтовыми водами: в Минусинске расселят очередную партию домов из зоны постоянного подтопления
Хрустящая корочка, нежная начинка: пошаговый рецепт слоек, которые не оставят равнодушными даже гурманов
Новая ловушка мозга: как железо и стресс запускают скрытую деменцию
Забудьте о дорогих абонементах: обычный домашний стул стал инструментом для идеального тела
Стармеру не светит кресло в НАТО: Рютте держит козырь, против которого у экс-премьера нет шансов

Опасное меню в детских садах: Россельхознадзор вскрыл схему поставок продуктов без контроля в Пермском крае

Россия

Россельхознадзор вскрыл небрежность при поставках продуктов в детские сады Краснокамского и Лысьвенского округов Пермского края. Ведомственный мониторинг показал, что в пищеблоки учреждений попадает провизия без должного ветеринарного контроля.

Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада

Системные сбои в учете продуктов

Проверка выявила, что в системе «Меркурий» накопились сотни непогашенных ветеринарных документов. В краснокамском детском саду ответственный сотрудник с января по конец июня проигнорировал регистрацию 114 партий товаров, включая мясо, рыбу и молочные изделия.

Лысьвенские поставщики оказались не более дисциплинированными. Инспекторы зафиксировали регулярные ошибки в оформлении поставок молочной продукции. На 23 июня в реестре числились шесть документов, которые так и не были закрыты, что ставит под вопрос происхождение и качество 24 килограммов «молочки».

"Отсутствие гашения ветеринарных документов означает, что товар не прошел финальную проверку на соответствие нормам чистоты в месте получения. Это создает прямой риск попадания фальсификата или продукции с истекающим сроком годности на детский стол", — предупредил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Подобные пробелы в учете делают невозможным отслеживание цепочки поставок. Инспекторы не могут гарантировать, что продукты, поступившие без подтверждения, безопасны для питания детей. Ответственным лицам уже выписаны предостережения.

Локация Характер нарушений
Краснокамск 114 незакрытых документов на мясо, рыбу и молочные продукты
Лысьва Систематические пропуски в оформлении поставок молочных изделий

"Чаще всего такие нарушения связаны с нежеланием персонала разбираться в цифровом контуре или банальной халатностью при приемке товара. Если документ не погашен, администрация учреждения не может доказать качество порций, которые были приготовлены из купленного сырья", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему непогашенный ветеринарный документ опасен?

Без электронной отметки о приеме продукция считается «зависшей» в системе. Это лишает контролирующие органы рычагов управления качеством на этапе потребления.

Кто несет ответственность за данные нарушения?

Вина делится между уполномоченным лицом в детском саду, который должен подтвердить приемку товара, и поставщиком, обязанным сопроводить груз всеми сертификатами.

Что будет, если нарушения повторятся?

Повторные предостережения могут грозить штрафами для юридических лиц и приостановкой контрактов на поставку питания.

Могут ли родители проверить качество продуктов в саду?

Родители вправе запросить у администрации учреждения протоколы качества или ознакомиться с данными в системе «Меркурий» через представительство в родительском комитете.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех и юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Секрет вечного бетона: как сделать профессиональную гидроизоляцию за копейки
Клещи преподнесли неприятный сюрприз: каждый пятый в Тульской области заражён боррелиозом
До моря доехали не все: на курортах Кубани бензин начали выдавать по лимиту
Чесночные стрелки против болезней: правда о природном антибиотике, о которой молчат врачи
Власти Краснодарского края ограничили продажу топлива в тару на трассах Славянского района
Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС
Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов страны
Сердце подсказало верный путь: поступок сына Евгении Добровольской лишил его блестящего будущего
Трудовая инспекция Благовещенска пресекла нарушение прав водителей микроавтобусов
Фритюр без ошибок: как добиться идеальной корочки и воздушной текстуры колобков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.