Опасное меню в детских садах: Россельхознадзор вскрыл схему поставок продуктов без контроля в Пермском крае

Россельхознадзор вскрыл небрежность при поставках продуктов в детские сады Краснокамского и Лысьвенского округов Пермского края. Ведомственный мониторинг показал, что в пищеблоки учреждений попадает провизия без должного ветеринарного контроля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада

Системные сбои в учете продуктов

Проверка выявила, что в системе «Меркурий» накопились сотни непогашенных ветеринарных документов. В краснокамском детском саду ответственный сотрудник с января по конец июня проигнорировал регистрацию 114 партий товаров, включая мясо, рыбу и молочные изделия.

Лысьвенские поставщики оказались не более дисциплинированными. Инспекторы зафиксировали регулярные ошибки в оформлении поставок молочной продукции. На 23 июня в реестре числились шесть документов, которые так и не были закрыты, что ставит под вопрос происхождение и качество 24 килограммов «молочки».

"Отсутствие гашения ветеринарных документов означает, что товар не прошел финальную проверку на соответствие нормам чистоты в месте получения. Это создает прямой риск попадания фальсификата или продукции с истекающим сроком годности на детский стол", — предупредил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Подобные пробелы в учете делают невозможным отслеживание цепочки поставок. Инспекторы не могут гарантировать, что продукты, поступившие без подтверждения, безопасны для питания детей. Ответственным лицам уже выписаны предостережения.

Локация Характер нарушений Краснокамск 114 незакрытых документов на мясо, рыбу и молочные продукты Лысьва Систематические пропуски в оформлении поставок молочных изделий

"Чаще всего такие нарушения связаны с нежеланием персонала разбираться в цифровом контуре или банальной халатностью при приемке товара. Если документ не погашен, администрация учреждения не может доказать качество порций, которые были приготовлены из купленного сырья", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему непогашенный ветеринарный документ опасен?

Без электронной отметки о приеме продукция считается «зависшей» в системе. Это лишает контролирующие органы рычагов управления качеством на этапе потребления.

Кто несет ответственность за данные нарушения?

Вина делится между уполномоченным лицом в детском саду, который должен подтвердить приемку товара, и поставщиком, обязанным сопроводить груз всеми сертификатами.

Что будет, если нарушения повторятся?

Повторные предостережения могут грозить штрафами для юридических лиц и приостановкой контрактов на поставку питания.

Могут ли родители проверить качество продуктов в саду?

Родители вправе запросить у администрации учреждения протоколы качества или ознакомиться с данными в системе «Меркурий» через представительство в родительском комитете.

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