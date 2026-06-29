Большинство дорог в Кировской области всё ещё без асфальта: цифры оказались красноречивее отчётов

Жители Кировской области ежедневно сталкиваются с состоянием местных дорог. Из 25 тысяч километров полотна львиная доля приходится на муниципальную сеть. Большинство этих путей остаются грунтовыми, что в межсезонье серьезно сказывается на мобильности населения. Разберемся в цифрах и динамике развития транспортного каркаса региона на конец 2025 года.
Общая протяженность автодорог общего пользования в регионе достигла 25 144,4 км. Местные направления составляют 86,5% от общего объема. Доля федеральных трасс остается минимальной и насчитывает 3,1%.
Больше половины местных проездов не имеют твердого покрытия. Проходимость таких участков полностью зависит от капризов погоды в разные времена года. Покрытые асфальтобетоном участки занимают 54,5% из тех дорог, где твердое покрытие все же присутствует.
"Состояние местных направлений определяет качество жизни в районах. Когда дорога зависит от сезона, развитие бизнеса и доступность медицины упираются в естественные барьеры", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.
Доля дорог, не соответствующих нормативам, снизилась до 74,7%. За последние пять лет удалось привести в порядок 738 км путей. Темпы обновления остаются умеренными, но движение в сторону улучшения характеристик полотна заметно.
Инженерная инфраструктура требует особого внимания. Сегодня на местных линиях функционирует 536 мостов. В зимнюю пору транспортные связи поддерживают автозимники и ледовые переправы общей длиной 33 км.
"Бюджетные средства на ремонт сетей ограничены, поэтому важно приоритизировать нагрузки. Мы видим постепенный переход к более долговечным покрытиям", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.
|Тип покрытия
|Объем (км)
|Асфальтобетон
|5 799
|Гравий и щебень
|4 839
Безопасность пешеходов остается приоритетной задачей для городских администраций. В Кирове действуют 8 внеуличных переходов, установлено более 2,5 тысяч остановок. Протяженность линий освещения выросла и составила 5 982 км.
"Развитие освещенности магистралей напрямую снижает риски аварийности. Приятно видеть рост показателей сети более чем на 2% за календарный год", — сказал эксперт Pravda.Ru Евгений Михайлович Блех.
Историческое развитие региона и большая площадь территории затрудняют сплошную асфальтизацию. Прокладка твердого покрытия требует значительных вложений, поэтому работы ведутся поэтапно.
Муниципалитет планирует модернизацию остановочных пунктов и переходов. Увеличение протяженности освещения — один из шагов по приведению инфраструктуры к современным стандартам.
План работ по 536 сооружениям корректируется исходя из износа конструкций. Ежегодное инспектирование выявляет объекты, требующие первоочередного ремонта.
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