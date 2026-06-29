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Большинство дорог в Кировской области всё ещё без асфальта: цифры оказались красноречивее отчётов

Россия » Поволжье » Киров

Жители Кировской области ежедневно сталкиваются с состоянием местных дорог. Из 25 тысяч километров полотна львиная доля приходится на муниципальную сеть. Большинство этих путей остаются грунтовыми, что в межсезонье серьезно сказывается на мобильности населения. Разберемся в цифрах и динамике развития транспортного каркаса региона на конец 2025 года.

Разбитая дорога
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разбитая дорога

Структура дорожной сети

Общая протяженность автодорог общего пользования в регионе достигла 25 144,4 км. Местные направления составляют 86,5% от общего объема. Доля федеральных трасс остается минимальной и насчитывает 3,1%.

Больше половины местных проездов не имеют твердого покрытия. Проходимость таких участков полностью зависит от капризов погоды в разные времена года. Покрытые асфальтобетоном участки занимают 54,5% из тех дорог, где твердое покрытие все же присутствует.

"Состояние местных направлений определяет качество жизни в районах. Когда дорога зависит от сезона, развитие бизнеса и доступность медицины упираются в естественные барьеры", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Нормативы и модернизация

Доля дорог, не соответствующих нормативам, снизилась до 74,7%. За последние пять лет удалось привести в порядок 738 км путей. Темпы обновления остаются умеренными, но движение в сторону улучшения характеристик полотна заметно.

Инженерная инфраструктура требует особого внимания. Сегодня на местных линиях функционирует 536 мостов. В зимнюю пору транспортные связи поддерживают автозимники и ледовые переправы общей длиной 33 км.

"Бюджетные средства на ремонт сетей ограничены, поэтому важно приоритизировать нагрузки. Мы видим постепенный переход к более долговечным покрытиям", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Тип покрытия Объем (км)
Асфальтобетон 5 799
Гравий и щебень 4 839

Безопасность пешеходов остается приоритетной задачей для городских администраций. В Кирове действуют 8 внеуличных переходов, установлено более 2,5 тысяч остановок. Протяженность линий освещения выросла и составила 5 982 км.

"Развитие освещенности магистралей напрямую снижает риски аварийности. Приятно видеть рост показателей сети более чем на 2% за календарный год", — сказал эксперт Pravda.Ru Евгений Михайлович Блех.

Ответы на популярные вопросы

Почему так много грунтовых дорог?

Историческое развитие региона и большая площадь территории затрудняют сплошную асфальтизацию. Прокладка твердого покрытия требует значительных вложений, поэтому работы ведутся поэтапно.

Станут ли переходы безопаснее?

Муниципалитет планирует модернизацию остановочных пунктов и переходов. Увеличение протяженности освещения — один из шагов по приведению инфраструктуры к современным стандартам.

Будут ли строить новые мосты?

План работ по 536 сооружениям корректируется исходя из износа конструкций. Ежегодное инспектирование выявляет объекты, требующие первоочередного ремонта.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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