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Битва с грунтовыми водами: в Минусинске расселят очередную партию домов из зоны постоянного подтопления

Россия

Минусинск продолжает вывозить людей из домов, где вода давно живет по своим правилам. До конца года в городе расселят еще пять аварийных зданий из зоны подтопления грунтовыми водами.

аварийный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
аварийный дом

Что произойдет в Минусинске

О планах сообщило министерство строительства и ЖКХ Красноярского края. Речь идет о пяти аварийных домах. Все они стоят там, где грунтовые воды давно ломают привычный городской маршрут.

Общая площадь этих домов — около 250 квадратных метров. Для девяти жителей купят пять благоустроенных квартир в самом Минусинске. Переселение идет по краевой программе создания условий для доступного и комфортного жилья.

"Когда дом теряет основание из-за воды, ремонт часто уже не лечит проблему. Переселение в таких случаях дешевле, чем годами латать фундамент и стены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Здесь логика простая, как схема городского автобуса: если дорога ушла под воду, пассажиров переводят на другой маршрут. С домами в такой зоне действует тот же принцип.

Почему дома пришлось уводить с маршрута

В краевом минстрое напомнили о событиях 2019 и 2020 годов. В микрорайоне Цыганское болото после сильных осадков резко поднялся уровень грунтовых вод.

Подполья частных домов тогда подтопило. Почва переувлажнилась, начались подвижки. После этого стали разрушаться фундаменты и несущие стены.

"Опасность тут не в самой луже у крыльца. Вода меняет плотность грунта, и дом начинает смещаться, как вагон на просевших рельсах. Если пошли трещины по несущим частям, тянуть с отселением нельзя", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Сколько уже расселили

С 2019 года из подтопляемого района Минусинска уже расселили 121 дом. Их общая площадь — около 4 тысяч квадратных метров.

В новые квартиры переехали 149 жителей. Новые пять домов и девять человек — не самый громкий этап, но для этой истории счет идет не на заголовки, а на адреса.

Параметр Что меняется
Новый этап 5 аварийных домов, 9 жителей, 5 квартир
Площадь домов Около 250 кв. метров
Итог с 2019 года 121 дом и 149 переселенных жителей

Главный вопрос тут не в числе квартир, а в том, как быстро город закроет старый маршрут подтопления для людей навсегда. Пока ответ один: расселение продолжается.

Ответы на популярные вопросы

Когда должны расселить эти пять домов?

До конца текущего года.

Сколько человек переедут?

Новые квартиры купят для девяти жителей.

Где находятся проблемные дома?

В зоне подтопления грунтовыми водами в Минусинске, включая район Цыганское болото.

Сколько домов уже расселили раньше?

С 2019 года из опасного района вывели 121 дом.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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