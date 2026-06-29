Клещи преподнесли неприятный сюрприз: каждый пятый в Тульской области заражён боррелиозом

Тульские клещи перешли в фазу активного наступления на жителей региона. За неделю в медицинские пункты пришли 252 пострадавших, каждый четвертый из которых — ребенок. Лабораторный мониторинг выявил инфекцию у каждого пятого паразита. Разбираемся, где чаще всего ждут ловушки и как власть пытается купировать угрозу.
География укусов предсказуема: природа вплотную подошла к жилищам. Люди получают порцию опасных контактов на собственных дачах и у стен многоэтажек. Территория вокруг частного сектора также стабильно поставляет пациентов в больницы.
"Статистика по придомовым территориям указывает на низкое качество покоса травы. Владельцы зачастую экономят на благоустройстве дворов, превращая обычную лужайку в убежище для паразитов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Анализ 2300 снятых паразитов показал неприятную динамику. Показатель инфицированности боррелиями достиг 18,7%. Это требует предельного внимания к состоянию самочувствия после визита в зеленую зону города.
|Тип локации
|Доля случаев
|Садовые товарищества
|46%
|Территории у многоэтажек
|19,2%
|Частный сектор
|12,8%
"Люди часто пренебрегают базовыми мерами предосторожности. Важно проверять одежду и открытые участки кожи сразу после прогулок, так как риск заражения в регионах центральной России сейчас бьет рекорды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Муниципальные службы обработали 929,8 гектара площадей. Под пристальным присмотром — детские оздоровительные лагеря. Половина этого объема уже прошла химическую очистку, что должно снизить агрессивность внешней среды.
"Одной химии недостаточно. Без системного контроля за экологической обстановкой и очистки лесопарковых зон от мусора эффективность обработок будет минимальной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.