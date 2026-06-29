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Власти Краснодарского края ограничили продажу топлива в тару на трассах Славянского района

Россия » Юг » Краснодар

На кубанских дорогах нынче не до лихачества: утро 29 июня в Славянском районе выдалось жарким не только из-за солнца, но и по причине пустых баков. Семь заправочных станций работают, словно в осаде, строго соблюдая новый внутренний устав.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Горючее нынче — товар штучный, и чтобы на базаре не поднялся шум, а у колонок не выросли хвосты очередей длиной в версту, власти прикрутили краны. Лишнего не дадут, в канистры не нальют — только в чрево железного коня и по строгой мерке.

Бензин по расчету: почему ввели лимиты

Земля под Славянском сейчас дышит зноем, а спрос на топливо подскочил так, что едва успевай подвозить. Оперативный штаб по ЧС решил не ждать, пока баллоны на АЗС опустеют вчистую, и ввел режим "хозяйской экономии". Теперь залить полный "кулёк" бензина про запас не выйдет. Правила суровые: заправляют только баки, никакой лишней тары. Это нужно, чтобы горючего хватило и станичнику, и проезжему гостю, а на дорогах не кипели страсти в пробках у заправок.

"Такие меры — это классическая работа по усечению пиковых нагрузок. Когда спрос перехлестывает через край, важно распределить ресурс поровну, чтобы не оголить стратегические направления", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Глаз да глаз: как штаб следит за заправками

Казачья бдительность не дает сбоев — сотрудники оперштаба регулярно объезжают объекты, проверяя, как крутятся счетчики и не балуют ли на местах. Инфраструктура должна работать как швейцарские часы, без затыков и внезапных поломок. Водителям же советуют заранее справляться о своих нормах, чтобы не стоять на солнцепеке впустую. Если у кого возникла обида или непонимание — телефон штаба на сайте висит, ответят каждому по совести.

Параметр работы АЗС Текущие условия
Способ отпуска топлива Только в бак (запрет на канистры)
Количество работающих станций 7 объектов в Славянском районе
Контроль ситуации Регулярный мониторинг оперштабом

"Для южных регионов в период высокой активности транспорта критически важно удерживать баланс потребления. Любое промедление в логистике может вызвать цепную реакцию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение аналитиков: выдержит ли южная инфраструктура?

Пока в Славянском районе меряют литры, в других частях страны решают не менее острые вопросы. Где-то асфальт перекладывают на миллиарды, а где-то, как на Камчатке, самолеты меняют на вертолеты из-за бюрократических колдобин. Но Краснодарский край — это особая житница, здесь техника простаивать не может. Ограничения называют временными, пока не спадет волна жадного спроса.

"Когда речь идет о жизнеобеспечении района, административные рычаги работают быстрее рыночных. Главное — прозрачность этих лимитов для населения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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