До моря доехали не все: на курортах Кубани бензин начали выдавать по лимиту

Автомобили туристов на Кубани замерли в очередях к заправочным колонкам. Курортные зоны Геленджика и Туапсе столкнулись с дефицитом горючего. Местные власти вводят лимиты на отпуск топлива, пытаясь сбить панику среди водителей. Мы проанализировали ситуацию с доступностью бензина и выяснили, что ждет отдыхающих на дорогах края.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Геленджик ограничивает продажи

Ситуация в Геленджике напоминает плотную пробку в час пик. Из работающих АЗС лишь часть предлагает полный спектр топлива. По данным на утро 29 июня, функционируют девять станций, три закрыты.

Владельцы АЗС ввели жесткие рамки — от 20 до 50 литров в один бак. Залив в канистры под полным запретом. Марки бензина АИ-95 и АИ-92 стали дефицитом в ряде локаций, дизельное топливо доступно лишь на шести площадках.

"Региональные бюджеты и цепочки поставок сильно зависят от логистической стабильности в высокий сезон. Кратковременные сбои на периферии провоцируют нервную реакцию рынка", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Туапсинский округ держит оборону

В Туапсинском округе обстановка выглядит стабильнее, но и там владельцы станций перестраховываются. Работают 15 АЗС, на трех из них действуют лимиты. Ограничения варьируются от 20 до 90 литров на одно транспортное средство.

АИ-100 и АИ-95 присутствуют в основном объеме сети. Туристический поток только растет, создавая нагрузку на дорожную сеть и инфраструктуру обеспечения.

"Рост нагрузки на дорожные узлы требует точных расчетов запасов. Сейчас мы видим конфликт между плановым потреблением и ажиотажем частных лиц", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Владимир Николаевич Орлов.

Локация Лимит на авто Геленджик (Лукойл) 20 литров Геленджик (Газпромнефть) 30 литров Туапсе (отдельные АЗС) 20-90 литров

Водители опасаются остаться на трассе с пустым баком. Самостоятельная покупка топлива про запас превращает спокойную поездку в поиск работающей заправки. Власти настоятельно просят прекратить искусственное создание спроса.

"Туристический наплыв требует адаптации всей цепочки обслуживания. Сейчас система перестраивается под пиковую нагрузку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где искать топливо? Информацию обновляют администрации округов и операторы сетей в реальном времени. Можно ли залить бензин в канистру? Нет, запрет на отпуск вне баков действует на большинстве станций.