Краснодарский край нарастил долю в закупках ВИЭ до 22% на фоне падения общих объемов

Южное солнце в этом году не только золотит пшеницу, но и крутит ветряки. В кубанских степях и на ставропольских взгорьях битва за "зеленый" киловатт перешла в новую фазу. По итогам пяти месяцев 2026 года Краснодарский край забрал себе 22% всех закупок в сфере возобновляемой энергии (ВИЭ) на Юге России.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Гидроэлектростанция

Показатель крепкий, хозяйский, но до соседей пока далеко. Ставрополье, словно зажиточный хутор, держит в руках больше половины рынка — 54%, а Ростовская область обставила Кубань, забрав 24% заказов.

Энергия в надежных руках: от строек к эксплуатации

Если прошлый год на Юге гудел, как растревоженный улей из-за новых строек, то сейчас пыль улеглась. Пора закручивать гайки и следить за порядком. Ветер и солнце уже приручены, электростанции стоят в ряд, как баллоны с купоркой в погребе. Теперь главный куш забирают те, кто чинит, латает и подключает готовые мощности к сети. Смена вектора очевидна: инвесторы перестали закапывать миллиарды в фундаменты и начали вкладываться в долгую работу механизмов.

"Рынок напитался капиталом в 2025 году, когда закладывали основу на 350 МВт. Сегодня мы видим естественное охлаждение интереса к новым мегапроектам при бурном росте сервисного обслуживания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Гидроэнергетика при этом замерла, как река в засуху. Никаких новых плотин или гигантских турбин на горизонте не видно. Крупный бизнес лишь потихоньку обновляет старое советское наследство, не решаясь на большие авантюры. В Краснодарском крае общая доля "альтернативки" пока не пробила потолок в 4%, но динамика радует: еще год назад край едва дотягивал до 9% в общем пироге региональных закупок.

Цифры на весах: почему рынок Юга "просел"

Общий объем трат на ВИЭ по всему Южному федеральному округу упал почти на треть — на 28%. Но пугаться не стоит, это не разруха, а трезвый расчет. Прошлый год задал слишком высокую планку, когда в землю вкатывали десятки миллиардов рублей разом. Нынешнее затишье — это признак зрелости отрасли, когда хозяйство переходит из режима "аврал" в режим "стабильный доход".

Регион Юга России Доля закупок ВИЭ (2026 г.) Ставропольский край 54% Ростовская область 24% Краснодарский край 22%

"Региональные бюджеты и частники сейчас экономят, фокусируясь на эксплуатации. Эффект высокой базы 2025 года прошел, началась рутинная, но важная работа по техобслуживанию", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кубань хоть и отстает от ставропольских соседей, но рвет жилы, чтобы сократить разрыв. Если год назад разрыв с Ростовом был в три раза, то в 2026-м калач уже почти поделен поровну. Южная энергетика становится делом привычным, как сбор тютины в июне: страсти поутихли, началась работа на результат.

"Инвестиции в инфраструктуру — это не только стройка, но и поддержание жизни в уже созданных сетях. Сейчас мы видим именно этот процесс", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

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