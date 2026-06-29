Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов страны

Земля сибирская утерла нос южным просторам. Кызыл, словно молодой жеребец, вырвался вперед в скачке за звание самого застраиваемого города России. Столица Тувы за год выдала по 2,35 квадратных метра жилья на каждую живую душу. Краснодар, который долгие годы держал корону первого строителя страны, вынужден потесниться на вторую ступеньку.

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Кубанский край хоть и дышит жаром созидания, но отстал от лидера, показав 2,15 "квадрата" на человека. Тюмень пришла к финишу третьей, успев настелить по 1,99 метра полов на каждого жителя.

Кубанский размах: между рекордами и спадом

На юге стройка не затихает, даже когда солнце плавит асфальт. Анапа, хоть и снизила обороты на 15,5%, все равно ворвалась в пятерку лидеров. Там на каждого жителя за год намыли по 1,62 метра новых стен. Сам Краснодар, если мерить не по головам, а общим караваем, по-прежнему глыба. В городе ввели 2,7 млн квадратных метров жилья. Больше — только в Москве, где за год выгнали 7,4 млн "квадратов". Питер остался позади кубанской столицы, не дотянув до ее планки совсем малую толику.

"Лидерство Кызыла — это не только чистые цифры, но и сигнал о перераспределении бюджетных потоков. В то время как южные рынки перегреты, национальные проекты начинают давать всходы в Сибири", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Всего по Руси-матушке за 2025 год сдали 108,1 млн квадратных метров жилого раздолья. Идет уровень в уровень с прошлым годом. Почти все краны крутятся в сотне самых крупных городов. Но если смотреть на перспективу, в Краснодаре стали осторожнее — разрешений на новые стройки выдали на пятую часть меньше. Застройщики словно присели перед новой дорогой, прикидывая, хватит ли сил у покупателей.

Где теснее, а где просторнее: замеры по совести

Главный достаток в доме — это когда тесноты нет. Тут кубанцы снова впереди планеты всей. Пока в среднем по стране на человека приходится 30,1 "квадрата", Анапа гуляет на широкую ногу — там на жителя вышло 51,2 метра жилой площади. Это лидерство по всей России. В Краснодаре тоже не в обиде: 42,9 метра на каждого обитателя. Видать, любят на Юге, чтобы и гостям было где присесть, и самим локтями не толкаться.

"Высокая обеспеченность жильем в курортных городах часто связана с инвестиционными квартирами, которые пустуют большую часть года. Для местных жителей реальная доступность квадратного метра остается болезненным вопросом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Зато на северах и окраинах ситуация горькая, как полынь. В Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Комсомольске-на-Амуре стройка замерла, будто в зимней спячке. Там ввели меньше 0,1 метра на человека. Это даже не лоскуток, а слезы. Те, кто живет в суровых краях, пока только мечтают о новых светлых горницах.

Город Ввод жилья на чел. (кв. м) Кызыл 2,35 Краснодар 2,15 Тюмень 1,99

"Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга колоссален. Без государственных вложений в северные территории частный застройщик туда не пойдет — слишком дорого возить кирпич и технику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости Артур Волков.

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