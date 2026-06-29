Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС

Рынок горючего в Тамбовской области перешел в режим ручного управления. Пока ажиотажный спрос вымывает запасы с пистолетов, власти совместно с ФАС начали "зачистку" региональной розницы от спекулятивного налета. Инспекторы проверяют каждый рубль в чеке, пытаясь купировать панику и вернуть ценники в границы разумного.

Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Ценовой надзор и реанимация сетей

Региональное правительство и антимонопольщики выстроили жесткий фильтр для частных заправок. Силовиков и чиновников интересует механизм формирования прайса: министерство фиксирует аномалии и передает данные для расследований.

В Тамбове уже удалось добиться возобновления работы простаивающих объектов крупных федеральных игроков. Параллельно с этим локальные сети, такие как "ТНТ", публично заявили о заморозке тарифов, демонстрируя готовность делить издержки с потребителем.

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к стоимости литра, так как она мгновенно транслируется в цену продуктовой корзины. Текущая жесткость ФАС — это не просто бюрократия, а попытка предотвратить социальный перекос из-за логистических сбоев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль усилили на фоне общей нестабильности. В соседних регионах уже отмечали аномальный разброс цен на АИ-95, что потребовало вмешательства депутатов.

Тамбовские власти решили действовать на опережение, чтобы избежать резкого изменения потребительского поведения, которое часто приводит к опустошению резервуаров за считанные часы.

Инструмент стабилизации Результат для потребителя Мониторинг розницы ФАС Пресечение необоснованного роста цен Ввод лимитов отпуска Гарантированное наличие топлива для всех Работа с "путевым ресурсом" Бесперебойная подпитка заправок

Резервы на нефтебазах: путевой ресурс и запасы

Несмотря на очереди, склады региона не пусты. На нефтебазах сформирован объем, достаточный для текущей реализации. Помимо физического наличия в танкерах, на балансе находится "путевой ресурс" — топливо, которое уже покинуло НПЗ и движется к Тамбову.

Это позволяет властям утверждать, что дефицита как физического явления нет, есть лишь временные сбои в скорости подвоза при гипертрофированном спросе.

"Когда рынок штормит, коммунальные службы первыми попадают под удар. Стабилизация на АЗС критически важна для работы уборочной техники и транспорта, иначе мы получим коллапс в обслуживании жилых массивов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для предотвращения "сухого пистолета" введены временные ограничения объемов продажи. Это вынужденная мера. Когда автовладельцы начинают заправлять баки "до полного" и наполнять канистры впрок, система не справляется. Лимиты позволяют распределить имеющийся ресурс равномерно, отсекая спекулятивных перекупщиков и обеспечивая доступ к бензину для рядовых граждан.

"Любые инфраструктурные риски, включая логистику горючего, должны просчитываться через призму безопасности. Контроль запасов на нефтебазах — это базовая защита от ЧС в период высокого сезона", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Особое внимание уделяется логистике. После инцидентов на перерабатывающих мощностях, таких как происшествие в Капотне, доверие потребителей пошатнулось. Теперь задача властей — доказать, что цепочки поставок восстановлены.

Даже если на отдельных станциях действуют жесткие режимы отпуска в одни руки, это свидетельствует о попытке сохранить порядок, а не о глобальном крахе системы.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вводить лимиты, если топлива хватает?

Лимиты предотвращают искусственный дефицит. Без них первые десять машин выкупают дневной объем АЗС, оставляя остальных ни с чем.

Кто следит за честностью цен?

Министерство торговли региона собирает данные, а УФАС проводит камеральные и выездные проверки. Если цена выросла без роста оптовых закупок — последуют санкции.

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