Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киров, Котельнич и Кирс: жителям четырех населенных пунктов сделают перерасчет платы за мусор
Заражённые абрикосы не попали на прилавки: что нашли в партии для Тюменской области
Жизнь висит на волоске: рискованные трюки Алексея Воробьёва привели к обману супруги
Всего 40 случаев в мире: у младенца в Екатеринбурге диагностировали редкую аномалию
Большинство дорог в Кировской области всё ещё без асфальта: цифры оказались красноречивее отчётов
Опасное меню в детских садах: Россельхознадзор вскрыл схему поставок продуктов без контроля в Пермском крае
Семья трещала по швам: певица Глюкоза призналась в болезненном решении снять обручальное кольцо
Анкориджский сценарий раскрыл слабость США: Трамп уперся в силу мощнее Белого дома
В Госдуме назвали причину паники Зеленского: Путин и Лукашенко сыграли на самом больном страхе Киева

Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС

Россия » Центр » Тамбов

Рынок горючего в Тамбовской области перешел в режим ручного управления. Пока ажиотажный спрос вымывает запасы с пистолетов, власти совместно с ФАС начали "зачистку" региональной розницы от спекулятивного налета. Инспекторы проверяют каждый рубль в чеке, пытаясь купировать панику и вернуть ценники в границы разумного.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Ценовой надзор и реанимация сетей

Региональное правительство и антимонопольщики выстроили жесткий фильтр для частных заправок. Силовиков и чиновников интересует механизм формирования прайса: министерство фиксирует аномалии и передает данные для расследований.

В Тамбове уже удалось добиться возобновления работы простаивающих объектов крупных федеральных игроков. Параллельно с этим локальные сети, такие как "ТНТ", публично заявили о заморозке тарифов, демонстрируя готовность делить издержки с потребителем.

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к стоимости литра, так как она мгновенно транслируется в цену продуктовой корзины. Текущая жесткость ФАС — это не просто бюрократия, а попытка предотвратить социальный перекос из-за логистических сбоев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль усилили на фоне общей нестабильности. В соседних регионах уже отмечали аномальный разброс цен на АИ-95, что потребовало вмешательства депутатов.

Тамбовские власти решили действовать на опережение, чтобы избежать резкого изменения потребительского поведения, которое часто приводит к опустошению резервуаров за считанные часы.

Инструмент стабилизации Результат для потребителя
Мониторинг розницы ФАС Пресечение необоснованного роста цен
Ввод лимитов отпуска Гарантированное наличие топлива для всех
Работа с "путевым ресурсом" Бесперебойная подпитка заправок

Резервы на нефтебазах: путевой ресурс и запасы

Несмотря на очереди, склады региона не пусты. На нефтебазах сформирован объем, достаточный для текущей реализации. Помимо физического наличия в танкерах, на балансе находится "путевой ресурс" — топливо, которое уже покинуло НПЗ и движется к Тамбову.

Это позволяет властям утверждать, что дефицита как физического явления нет, есть лишь временные сбои в скорости подвоза при гипертрофированном спросе.

"Когда рынок штормит, коммунальные службы первыми попадают под удар. Стабилизация на АЗС критически важна для работы уборочной техники и транспорта, иначе мы получим коллапс в обслуживании жилых массивов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для предотвращения "сухого пистолета" введены временные ограничения объемов продажи. Это вынужденная мера. Когда автовладельцы начинают заправлять баки "до полного" и наполнять канистры впрок, система не справляется. Лимиты позволяют распределить имеющийся ресурс равномерно, отсекая спекулятивных перекупщиков и обеспечивая доступ к бензину для рядовых граждан.

"Любые инфраструктурные риски, включая логистику горючего, должны просчитываться через призму безопасности. Контроль запасов на нефтебазах — это базовая защита от ЧС в период высокого сезона", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Особое внимание уделяется логистике. После инцидентов на перерабатывающих мощностях, таких как происшествие в Капотне, доверие потребителей пошатнулось. Теперь задача властей — доказать, что цепочки поставок восстановлены.

Даже если на отдельных станциях действуют жесткие режимы отпуска в одни руки, это свидетельствует о попытке сохранить порядок, а не о глобальном крахе системы.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вводить лимиты, если топлива хватает?

Лимиты предотвращают искусственный дефицит. Без них первые десять машин выкупают дневной объем АЗС, оставляя остальных ни с чем.

Кто следит за честностью цен?

Министерство торговли региона собирает данные, а УФАС проводит камеральные и выездные проверки. Если цена выросла без роста оптовых закупок — последуют санкции.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Красота и стиль
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Еда и рецепты
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Секрет вечного бетона: как сделать профессиональную гидроизоляцию за копейки
Клещи преподнесли неприятный сюрприз: каждый пятый в Тульской области заражён боррелиозом
До моря доехали не все: на курортах Кубани бензин начали выдавать по лимиту
Чесночные стрелки против болезней: правда о природном антибиотике, о которой молчат врачи
Власти Краснодарского края ограничили продажу топлива в тару на трассах Славянского района
Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС
Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов страны
Сердце подсказало верный путь: поступок сына Евгении Добровольской лишил его блестящего будущего
Трудовая инспекция Благовещенска пресекла нарушение прав водителей микроавтобусов
Фритюр без ошибок: как добиться идеальной корочки и воздушной текстуры колобков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.