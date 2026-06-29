Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов

В Кировской области готовят законодательный щит для защиты прав участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Проект закона закрепит механизмы достройки жилых домов, возведение которых замерло на разных этапах. Инициатива регионального правительства направлена на защиту владельцев участков и будущих жителей от бесконечных строек и юридической неопределенности.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий закрепляет цепи на крупной стальной трубе

В условиях роста числа объектов незавершённого строительства на Вятке, документ должен упростить выдачу разрешений и навести порядок в отношениях между застройщиками и заказчиками.

Бетонные оковы: как достроят замершие объекты

Проблема недостроев в частном секторе региона перестала быть частным делом владельцев. Недоделанные коробки зданий не только портят облик поселений, но и замораживают капитал граждан. Новый закон, который готовит команда Раиса (в контексте федеральной повестки — губернатора), внедряет четкий алгоритм: как признать объект пригодным для завершения работ и какие преференции может получить инвестор или сам владелец. Это своеобразная дорожная карта, которая выведет стройку из тупика.

"Законодательное закрепление механизмов достройки — это попытка реанимировать рынок, где доверие подорвано долгостроями. Без четких регламентов инвесторы боятся заходить на чужие площадки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прозрачность сделок и новые правила игры

Вятские власти намерены исключить ситуации, когда застройщики ИЖС работают вне правового поля. Закон установит жесткие рамки ответственности. Это очистит рынок от случайных бригад и компаний-однодневок. Отношения станут прозрачными, как родниковая вода. Процесс получения разрешений синхронизируют с цифровыми сервисами, что уберет бюрократические наросты и позволит людям быстрее справлять новоселье. Уважение к труду строителя и праву собственника станет основой обновленного регламента.

"Упрощение разрешительных процедур в ИЖС — это ключ к снижению себестоимости квадрата. Чем меньше бумаг, тем быстрее идет работа на площадке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Динамика рынка ИЖС в цифрах

Ситуация требует хирургического вмешательства в нормативную базу. Пока крупные города соревнуются в вводе многоэтажек, ИЖС остается наиболее уязвимым сегментом из-за отсутствия страховых механизмов, аналогичных эскроу-счетам в МКД.

Параметр регулирования Текущее состояние После принятия закона Статус недостроя Юридический вакуум Четкий механизм завершения Защита прав владельца Слабая база Гарантии достройки Выдача разрешений Сложные барьеры Упрощенный формат

"Рост незавершенки в регионах — следствие дефицита инфраструктуры и отсутствия типовых решений. Закон должен дать типовые инструменты," — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также