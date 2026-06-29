Киров, Котельнич и Кирс: жителям четырех населенных пунктов сделают перерасчет платы за мусор

Справедливость восторжествовала в Кирове и районах области. После вмешательства надзорных органов коммунальщики вынуждены вернуть жителям более 656 тысяч рублей. Выяснилось, что математика ресурсников работала исключительно в одну сторону — в пользу собственного кармана.

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Людям выставляли счета за мусор, используя завышенные коэффициенты, игнорируя утвержденные нормативы для конкретных территорий. Ошибку "заметили" только после прокурорской проверки.

Логистика возврата: как распределят переплату

В Кировской области цепочка начислений за ТКО дала сбой сразу в нескольких звеньях. Под раздачу попали жители Кирса, Котельнича и поселка Светлополянск. Пять месяцев — с января по май 2026 года — в квитанциях красовались цифры, не имеющие отношения к реальности. Механизм начисления напоминал сломанный конвейер: вместо положенных по закону сельских и районных лимитов применялись городские или просто завышенные параметры.

"Такие ситуации возникают из-за нежелания операторов учитывать специфику отдаленных территорий. Проще считать всех по общему шаблону, чем настраивать систему под законные требования", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Деньги не испарились, они осели на счетах управляющих структур. Прокурорское требование сработало как рычаг: корректировки внесут в ближайшие платежные документы. Общий объем возврата превысил полмиллиона рублей, что для небольших поселков региона — сумма существенная.

Тарифный потолок и системные сбои

Система расчетов за вывоз отходов в регионах часто пробуксовывает на этапе интеграции данных. Муниципальные власти утверждают одни цифры, а биллинговые центры загружают другие. В итоге потребитель оказывается крайним в этой технологической цепочке. Ситуация в Кировской области вскрыла дефицит жесткого контроля на входе данных в систему начислений.

Параметр Детали ситуации Период нарушений Январь — май 2026 года Общая сумма возврата Более 656 000 рублей География перерасчета Киров, Котельнич, Кирс, Светлополянск

Инфраструктура учета платежей требует обновления. Без цифрового дублирования тарифов такие "ошибки" будут повторяться. Пока же единственным действенным инструментом остается личное обращение в надзорные органы, когда цифры в чеке начинают противоречить здравому смыслу.

"Любое отклонение от норматива в начислениях — это прямой повод для штрафных санкций. Бюджеты семей не должны латать дыры в бухгалтерии коммунальных операторов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прозрачность квитанций: что изменится с июля

С 1 июля 2026 года в указанных районах запускают обновленную модель расчетов. Власти обещают, что "мусорная арифметика" станет прозрачной. Теперь данные в квитанциях должны строго соответствовать территориальным нормативам, без надбавок за "сложность логистики", которые операторы пытались внедрить по умолчанию. Жители ожидают не просто возврата старых долгов, но и точной настройки всей системы ЖКХ.

"Конфликты вокруг начислений часто гасятся в ручном режиме, но здесь мы видим системное решение. Важно, чтобы муниципалитеты сами проверяли корректность цифр в биллингах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Администрациям районов предстоит жесткий аудит всех платежных поручений за первое полугодие. Для региона, где каждая копейка в тарифе обсуждается на сельских сходах, этот кейс стал показательным. Порядок в документах — это не просьба, а обязанность, за несоблюдение которой приходится платить миллионные штрафы и делать массовые возвраты.

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