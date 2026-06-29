Киров, Котельнич и Кирс: жителям четырех населенных пунктов сделают перерасчет платы за мусор

Справедливость восторжествовала в Кирове и районах области. После вмешательства надзорных органов коммунальщики вынуждены вернуть жителям более 656 тысяч рублей. Выяснилось, что математика ресурсников работала исключительно в одну сторону — в пользу собственного кармана.
Людям выставляли счета за мусор, используя завышенные коэффициенты, игнорируя утвержденные нормативы для конкретных территорий. Ошибку "заметили" только после прокурорской проверки.
В Кировской области цепочка начислений за ТКО дала сбой сразу в нескольких звеньях. Под раздачу попали жители Кирса, Котельнича и поселка Светлополянск. Пять месяцев — с января по май 2026 года — в квитанциях красовались цифры, не имеющие отношения к реальности. Механизм начисления напоминал сломанный конвейер: вместо положенных по закону сельских и районных лимитов применялись городские или просто завышенные параметры.
"Такие ситуации возникают из-за нежелания операторов учитывать специфику отдаленных территорий. Проще считать всех по общему шаблону, чем настраивать систему под законные требования", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Деньги не испарились, они осели на счетах управляющих структур. Прокурорское требование сработало как рычаг: корректировки внесут в ближайшие платежные документы. Общий объем возврата превысил полмиллиона рублей, что для небольших поселков региона — сумма существенная.
Система расчетов за вывоз отходов в регионах часто пробуксовывает на этапе интеграции данных. Муниципальные власти утверждают одни цифры, а биллинговые центры загружают другие. В итоге потребитель оказывается крайним в этой технологической цепочке. Ситуация в Кировской области вскрыла дефицит жесткого контроля на входе данных в систему начислений.
|Параметр
|Детали ситуации
|Период нарушений
|Январь — май 2026 года
|Общая сумма возврата
|Более 656 000 рублей
|География перерасчета
|Киров, Котельнич, Кирс, Светлополянск
Инфраструктура учета платежей требует обновления. Без цифрового дублирования тарифов такие "ошибки" будут повторяться. Пока же единственным действенным инструментом остается личное обращение в надзорные органы, когда цифры в чеке начинают противоречить здравому смыслу.
"Любое отклонение от норматива в начислениях — это прямой повод для штрафных санкций. Бюджеты семей не должны латать дыры в бухгалтерии коммунальных операторов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
С 1 июля 2026 года в указанных районах запускают обновленную модель расчетов. Власти обещают, что "мусорная арифметика" станет прозрачной. Теперь данные в квитанциях должны строго соответствовать территориальным нормативам, без надбавок за "сложность логистики", которые операторы пытались внедрить по умолчанию. Жители ожидают не просто возврата старых долгов, но и точной настройки всей системы ЖКХ.
"Конфликты вокруг начислений часто гасятся в ручном режиме, но здесь мы видим системное решение. Важно, чтобы муниципалитеты сами проверяли корректность цифр в биллингах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Администрациям районов предстоит жесткий аудит всех платежных поручений за первое полугодие. Для региона, где каждая копейка в тарифе обсуждается на сельских сходах, этот кейс стал показательным. Порядок в документах — это не просьба, а обязанность, за несоблюдение которой приходится платить миллионные штрафы и делать массовые возвраты.
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