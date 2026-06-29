Северный завоз: в 19 регионах России проведут эксперимент по использованию морских беспилотников

Когда во Владивостоке туман съедает сопки, а за речкой в Китае зажигаются огни, мы здесь, на краю света, привыкаем надеяться только на себя. Пока в столицах обсуждают котировки, камчатское Никольское учится выживать без привычных L-410. Птички улетели, остались вертолеты. Но море шепчет другие решения: Северный завоз, который кормит два миллиона человек от Арктики до Камчатки, переходит на автопилот.

Фото: Национальный туристический портал город Хабаровск

В Госдуме всерьез заговорили о том, чтобы отправить в наши бухты безэкипажные катера. Это не фантастика из японских аниме, а железная необходимость там, где бетонный причал строить дороже, чем купить остров на Карибах.

Беспилотники вместо матросов: как гаджеты поплывут в Арктику

Архангельские поморы уже обкатали робо-катера на Соловках. В 2025 году эксперимент зашел: лекарства и топливо прибыли без капитана на борту. Теперь этот "морской пруль" хотят масштабировать на 19 регионов, включая наш Дальний Восток. Пока "москвичи" боятся восстания машин, мы ждем их как спасения — ежегодно по Северному завозу нужно перекидывать 4 миллиона тонн грузов. И если катер-беспилотник сможет ткнуться в необорудованный берег где-нибудь под Магаданом, это закроет брешь в логистике, которую десятилетиями не могли заделать чиновники.

"Использование безэкипажных судов снимает вопрос дорогой портовой инфраструктуры в малых поселках. Это реальный шанс снизить стоимость доставки жизненно важных товаров", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Механика проста: один оператор на берегу ведет караван "утят" через шторма. Параллельно в Якутии уже открыли 11 логистических центров. Результат — ассортимент на полках вырос в разы, а ценники перестали кусаться, как голодный чилим. К 2026 году в эту систему вшивают Камчатку, Сахалин и Хабаровск. Единый морской оператор забирает штурвал, чтобы северяне не ждали батон хлеба по цене запчасти на "Марк II".

За речкой в Китае всё меняется за неделю, у нас — за годы. Но ветер перемен пахнет соляркой и свежим асфальтом. Мы меняем старые L-410 на вертолеты, а матросов — на беспилотные процессоры. Главное, чтобы связь не подводила, а интернет в Никольском перестал быть роскошью. Уходим в туман, но дорогу видим четко.

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