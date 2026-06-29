Администрация Иркутска получила требование прокурора по обеспечению проезда к дому сирот

В Иркутске сирот и переселенцев из аварийного жилья поселили в бетонную западню на окраине Ново-Ленино. Пять лет назад дом на Семена Хейфеца, 31 сдали с помпой, но забыли про одну "мелочь" — дорогу. Теперь сотни людей отрезаны от аптек и поликлиник лабиринтом гаражей, брошенными стройками и стаями собак. Пока городские службы кивают на частную собственность земли, врачи скорой помощи плутают в пыли, а инвалиды тратят пособия на такси, чтобы просто купить хлеба.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Трое мальчиков за школьной партой едят обед

Тупик в Ново-Ленино: гаражи вместо тротуаров

Дом на Хейфеца задумывался как часть ЖК "Огни города", но в итоге стал памятником недострою. Застройщик "Домострой Профи" сдал один корпус для льготников и ушел в финансовое пике, оставив соседям вид на скелеты бетонных коробок. Жизнь здесь напоминает выживание в тайге, только вместо деревьев — авторазборки и шиномонтажки. Для жителей на костылях путь до ближайшей остановки превращается в непреодолимую дистанцию.

"Инфраструктура для маломобильных групп здесь отсутствует полностью. Это не просто неудобство, а прямая дискриминация граждан, которые получили жилье от государства. Мэрии нужно срочно пересматривать логистику района", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Местные жители рассказывают, что таксисты неохотно едут на вызов: колеса вязнут в гравийной крошке, которая после ливня превращается в кисель. Зимой тропинки сковывает лед, и поход за продуктами заканчивается в травмпункте. Скорая помощь сюда доезжает через раз, заставляя людей уповать на домашние аптечки и чудо.

Земельный капкан: почему мэрия бессильна

Проблема дороги упирается не в отсутствие денег, а в бумаги. Генплан Иркутска проезд предусматривает, но земля под ним принадлежит коммерсантам. Частник на компромиссы не идет и отдавать участки городу отказывается. В итоге пять кусков земли заблокировали путь к цивилизации для целой многоэтажки. Люди завалили жалобами все инстанции, дойдя в своем отчаянии до президента.

Проблема Реальность на Хейфеца, 31 Транспортная доступность Автобус №48 ходит 5 раз в день, остановка далеко Дорожное покрытие Свежая отсыпка, превращающаяся в грязь после дождя Безопасность Путь через гаражи и пустыри, отсутствие освещения

"Ситуация типична для хаотичной застройки. Если участки под дорогу вовремя не вывели из состава частных владений, теперь муниципалитету придется либо выкупать их по рыночной цене, либо идти по пути длительных судебных тяжб", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Публичный сервитут или вечное бездорожье

Прокуратура предложила выход — установить публичный сервитут. Это даст властям право строить дорогу на чужой земле без полной смены собственника. Заявление в мэрию уже ушло, но чиновники хранят молчание. Жильцам остается только ждать и надеяться, что до следующих заморозков бюрократическая машина сдвинется с места. Пока же мамы с колясками продолжают штурмовать пустыри, отдавая за такси последние деньги.

"С юридической точки зрения сервитут — самый быстрый путь. Однако это требует политической воли от главы района. Бездействие в таких вопросах часто приводит к административным взысканиям для чиновников", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

В Иркутске умеют строить красиво на бумаге, но на деле сироты получили не уютное гнездо, а камеру в бетонном гетто. Природа не терпит пустоты, и на месте обещанного ЖК сейчас процветает только бурьян и безразличие. Горожанам остается лишь верить, что коллективное письмо в Москву станет тем самым толчком, который заставит грейдеры выйти на улицу Томсона.