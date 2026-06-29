Амурская область: площадь лесных пожаров превысила 2 500 гектаров из-за сухих гроз

Лесные массивы Амурской области превратились в пороховой погреб. Огонь уже поглотил более 2 500 гектаров тайги. Ситуация балансирует на грани выхода из-под контроля: стихию подпитывают сухие грозы и шквалистый ветер. Фронт огня расширяется ежечасно, превращая регион в зону экологического бедствия.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Огненная буря

Масштаб бедствия: цифры и география

Тайга горит сразу в нескольких точках. Основной удар пришелся на центральные районы области. Сейчас на картах мониторинга выжженные пятна занимают площадь среднего европейского города. Огонь перебрасывается с крон на подлесок, уничтожая экосистему и создавая угрозу населенным пунктам.

"Природный фактор здесь — лишь детонатор. Грозовые разряды без осадков мгновенно поджигают сухую хвою. Но нельзя забывать и о человеческом следе, который часто становится первичным импульсом для катастрофы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Погодный пресс: почему пожар невозможно остановить

Абсолютный штиль сейчас был бы спасением, но метеорология работает против спасателей. Порывы ветра раздувают верховые пожары, перебрасывая искры на сотни метров через естественные преграды и минерализованные полосы. Возникает эффект огненного смерча, который практически неуязвим для наземной техники.

Параметр Текущая ситуация Общая площадь пожаров Более 2 500 гектаров Основные причины Сухие грозы, ветер, антропогенный фактор Режим реагирования Постоянный мониторинг и оперативное развертывание

"Мы фиксируем температурные аномалии, которые в сочетании с дефицитом влаги создают идеальные условия для самовозгорания лесной подстилки. Прогнозы пока не сулят облегчения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ликвидация и риски: кто держит оборону

Группировка спасателей и лесопожарных формирований работает на износ. Локализация осложнена непроходимостью участков, где техника просто не может маневрировать. Главная задача сейчас — не дать огню выйти к жилым домам и критической инфраструктуре.

Небо над областью затянуто гарью. Авиация МЧС ждет "окон" в погоде, чтобы начать сброс воды, однако сильный ветер делает такие вылеты крайне рискованными. Пока упор сделан на наземные группы, которые вручную отсекают пламя от лесных дорог и просек.

"Каждый крупный пожар — это удар по бюджету и экологии на десятилетия. Воспроизводство тайги после таких термических нагрузок требует колоссальных инвестиций, которых в региональных сметах всегда не хватает", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Читайте также