Лесные массивы Амурской области превратились в пороховой погреб. Огонь уже поглотил более 2 500 гектаров тайги. Ситуация балансирует на грани выхода из-под контроля: стихию подпитывают сухие грозы и шквалистый ветер. Фронт огня расширяется ежечасно, превращая регион в зону экологического бедствия.
Тайга горит сразу в нескольких точках. Основной удар пришелся на центральные районы области. Сейчас на картах мониторинга выжженные пятна занимают площадь среднего европейского города. Огонь перебрасывается с крон на подлесок, уничтожая экосистему и создавая угрозу населенным пунктам.
"Природный фактор здесь — лишь детонатор. Грозовые разряды без осадков мгновенно поджигают сухую хвою. Но нельзя забывать и о человеческом следе, который часто становится первичным импульсом для катастрофы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Абсолютный штиль сейчас был бы спасением, но метеорология работает против спасателей. Порывы ветра раздувают верховые пожары, перебрасывая искры на сотни метров через естественные преграды и минерализованные полосы. Возникает эффект огненного смерча, который практически неуязвим для наземной техники.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Общая площадь пожаров
|Более 2 500 гектаров
|Основные причины
|Сухие грозы, ветер, антропогенный фактор
|Режим реагирования
|Постоянный мониторинг и оперативное развертывание
"Мы фиксируем температурные аномалии, которые в сочетании с дефицитом влаги создают идеальные условия для самовозгорания лесной подстилки. Прогнозы пока не сулят облегчения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Группировка спасателей и лесопожарных формирований работает на износ. Локализация осложнена непроходимостью участков, где техника просто не может маневрировать. Главная задача сейчас — не дать огню выйти к жилым домам и критической инфраструктуре.
Небо над областью затянуто гарью. Авиация МЧС ждет "окон" в погоде, чтобы начать сброс воды, однако сильный ветер делает такие вылеты крайне рискованными. Пока упор сделан на наземные группы, которые вручную отсекают пламя от лесных дорог и просек.
"Каждый крупный пожар — это удар по бюджету и экологии на десятилетия. Воспроизводство тайги после таких термических нагрузок требует колоссальных инвестиций, которых в региональных сметах всегда не хватает", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.