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Охотск: стоимость авиафрахта для перевозки товаров снизилась с 1500 до 800 рублей за килограмм

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Когда во Владивостоке туман съедает сопки, мы знаем: жизнь не замирает, она просто меняет ритм. На севере нашего края, в Охотском округе, этот ритм всегда диктовало небо. Здесь не ездят за продуктами в соседний мегаполис на праворульном минивэне — сюда всё, от молока до таблеток, прилетает на крыльях. И наконец-то небесная канцелярия вместе с земными чиновниками выдала скидку на этот "праздник логистики".

Работник склада в перчатках осматривает черную деталь в картонной коробке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Работник склада в перчатках осматривает черную деталь в картонной коробке

Авиационная диета: как обрушили стоимость фрахта

Раньше ценник на доставку груза в Охотск выглядел как номер телефона — 1500 рублей за каждый килограмм. Это превращало обычный огурец в деликатес, сравнимый по цене с камчатским крабом. Трехстороннее соглашение, которое подписали власти и перевозчики, сработало как хороший тюнинг: цену уронили до 800 рублей. Почти двукратное пике стоимости перевозки сразу отразилось на полках "фанз" и магазинов.

"Снижение тарифа на авиаперевозку — это прямой рычаг давления на инфляцию в удаленных точках. Когда логистическое плечо становится легче, бизнес охотнее везет ассортимент, а не только товары длительного хранения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

С апреля борта доставили в Охотский округ 35,6 тонн товаров. Это не просто цифры в отчете, это полные холодильники у людей, которые привыкли к "северным" наценкам. Пока "материк" обсуждает курсы валют, здесь радуются свежему привозу молочки и лекарств. Регулярность рейсов теперь — религия, позволяющая забыть о дефиците.

Что привезли: от детского питания до овощей

В грузовых отсеках самолетов — всё то, что мы во Владивостоке берем в круглосуточном супермаркете у дома. Свежие овощи, фрукты, детское питание. Благодаря льготному тарифу ценники в Охотске просели на 15-20%. Для северных зарплат, которые часто съедает дорогая коммуналка и быт, это ощутимый глоток морского воздуха.

Показатель Значение / Итог
Общий объем грузов (с апреля) 35,6 тонны
Старая цена доставки (кг) 1500 рублей
Новая цена доставки (кг) 800 рублей
Снижение цен на прилавках 15-20%

"Для территорий с экстремальной логистикой такая поддержка — вопрос выживания, а не комфорта. Стабильность поставок лекарств и детского питания критически важна для демографии Севера", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Проект не временный "вброс" перед праздниками, а системная работа. Федеральные и краевые власти наконец-то поняли: чтобы люди не уезжали в туман, им нужно создать человеческие условия на местах. Даже если эти места находятся там, куда только самолетом можно долететь.

"Обновление инфраструктуры и субсидирование рейсов в Арктической зоне — это база для развития. Без доступных продуктов невозможно говорить об инвестиционной привлекательности удаленных районов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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