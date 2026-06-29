Когда во Владивостоке туман съедает сопки, мы знаем: жизнь не замирает, она просто меняет ритм. На севере нашего края, в Охотском округе, этот ритм всегда диктовало небо. Здесь не ездят за продуктами в соседний мегаполис на праворульном минивэне — сюда всё, от молока до таблеток, прилетает на крыльях. И наконец-то небесная канцелярия вместе с земными чиновниками выдала скидку на этот "праздник логистики".
Раньше ценник на доставку груза в Охотск выглядел как номер телефона — 1500 рублей за каждый килограмм. Это превращало обычный огурец в деликатес, сравнимый по цене с камчатским крабом. Трехстороннее соглашение, которое подписали власти и перевозчики, сработало как хороший тюнинг: цену уронили до 800 рублей. Почти двукратное пике стоимости перевозки сразу отразилось на полках "фанз" и магазинов.
"Снижение тарифа на авиаперевозку — это прямой рычаг давления на инфляцию в удаленных точках. Когда логистическое плечо становится легче, бизнес охотнее везет ассортимент, а не только товары длительного хранения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
С апреля борта доставили в Охотский округ 35,6 тонн товаров. Это не просто цифры в отчете, это полные холодильники у людей, которые привыкли к "северным" наценкам. Пока "материк" обсуждает курсы валют, здесь радуются свежему привозу молочки и лекарств. Регулярность рейсов теперь — религия, позволяющая забыть о дефиците.
В грузовых отсеках самолетов — всё то, что мы во Владивостоке берем в круглосуточном супермаркете у дома. Свежие овощи, фрукты, детское питание. Благодаря льготному тарифу ценники в Охотске просели на 15-20%. Для северных зарплат, которые часто съедает дорогая коммуналка и быт, это ощутимый глоток морского воздуха.
|Показатель
|Значение / Итог
|Общий объем грузов (с апреля)
|35,6 тонны
|Старая цена доставки (кг)
|1500 рублей
|Новая цена доставки (кг)
|800 рублей
|Снижение цен на прилавках
|15-20%
"Для территорий с экстремальной логистикой такая поддержка — вопрос выживания, а не комфорта. Стабильность поставок лекарств и детского питания критически важна для демографии Севера", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Проект не временный "вброс" перед праздниками, а системная работа. Федеральные и краевые власти наконец-то поняли: чтобы люди не уезжали в туман, им нужно создать человеческие условия на местах. Даже если эти места находятся там, куда только самолетом можно долететь.
"Обновление инфраструктуры и субсидирование рейсов в Арктической зоне — это база для развития. Без доступных продуктов невозможно говорить об инвестиционной привлекательности удаленных районов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.