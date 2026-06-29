Хабаровск направит более 15 миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения

В Хабаровском крае затеяли большую стройку на воде. Пока москвичи рассуждают о высоких материях, у нас в Железнодорожном районе и селе Мирное готовятся вскрывать сопки и тянуть трубы. Цена вопроса — 15 миллиардов рублей. Громадные цифры для региона, где каждый метр инфраструктуры отвоевывается у суровой натуры и болотистой почвы. Планы амбициозные: сдать почти 35 километров новеньких сетей за пять лет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие осматривают трубу

Деньги уже расписаны — казначейство края выделило львиную долю, остальное добавит город. Это не просто ремонт прогнивших коммуникаций, а попытка догнать уходящее время и сделать жизнь в форпосте человеческой.

Масштаб водного маневра: цифры и сроки

Хабаровск — город на сопках, где логистика всегда напоминает шторм. Проложить здесь 15,4 км водопровода и 19 км канализации — задача для крепких парней. Соглашение между краем и "Хабаровскводоканалом" подписано. Старт работ планируют в ближайшие месяцы, не дожидаясь, пока тайфуны размоют последние надежды на модернизацию. Двигаться будут поэтапно. Это логично: перерыть весь район разом — значит устроить транспортный коллапс похлеще, чем в порту при разгрузке японских прулей.

"Региональные бюджеты сейчас — это тонкий лед. Использование казначейских кредитов и счетов края позволяет не растягивать стройку на десятилетия. Мы видим попытку концентрации ресурсов на критических точках, где износ инфраструктуры подошел к опасной черте", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Бюджетный пасьянс: кто платит за комфорт

Общая стоимость проекта — 15 миллиардов рублей. Это больше, чем просто инвестиции, это попытка заземлить федеральные и региональные потоки в конкретные колодцы и насосные станции. Из казначейского кошелька края достанут 8,53 миллиарда. Остальное ляжет на плечи хабаровского бюджета. Для понимания масштаба: на эти деньги можно было бы обновить целый флот микроавтобусов или застроить несколько кварталов современными фанзами. Но решили вложиться в базу — то, что скрыто под асфальтом, но определяет аромат и вкус жизни в городе.

Параметр проекта Характеристика Протяженность водопровода 15,4 км Протяженность канализации 19 км Срок реализации 5 лет Общий бюджет 15+ млрд руб.

"Износ сетей в таких узлах, как Железнодорожный район, часто превышает 70%. Без радикальной замены мы скоро получили бы ситуацию, когда латать дыры стало бы дороже, чем строить заново. Это прагматичный выбор в пользу долговечности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Старые трубы против новых технологий

Проект не ограничивается только прокладкой новых "артерий". Обещают модернизировать и то, что уже работает на пределе возможностей. Для жителей Мирного и окраин Хабаровска это шанс забыть о ржавой воде и вечных авариях. Всего в крае планируют запустить более 20 аналогичных объектов. Мы привыкли смотреть на Китай за речкой и удивляться их скоростям, но сейчас и у нас начали двигаться быстрее. Это стратегия выживания в условиях, когда климат жесток, а запросы людей растут синхронно с ценами в магазинах.

"Развитие инженерной инфраструктуры — это не только чистая вода. Это возможность для бизнеса строить новые объекты без страха, что мощности закончатся на следующий день. Для Хабаровска это фундамент, без которого весь декор фасадов не имеет смысла", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также