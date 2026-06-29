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Приморский край сдал за год 1,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Дальний Восток — это не про ожидание, это про драйв. Пока Москва обсуждает ипотечные пузыри, у нас, на краю земли, бетон льется со скоростью тайфуна. Владивосток по итогам 2025 года уверенно зашел в топ-20 российских городов по темпам застройки. Мы не просто возводим стены, мы отвоевываем пространство у сопок.

Самаркандский строитель с мастерками на реставрации исторического здания
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Самаркандский строитель с мастерками на реставрации исторического здания

На каждого жителя морской столицы теперь приходится 27,1 "квадрата" — это почти как личная каюта в бизнес-классе. В макрорегионе мы входим в тройку лидеров, пропуская вперед лишь соседей по восточному борту.

Лидеры восточного берега: Сахалин и Якутия

Южно-Сахалинск превратил остров в одну большую стройплощадку. Город взлетел на 9-ю строчку общероссийского рейтинга. Здесь сдали 1,196 кв. м на человека. Это абсолютный максимум — 37 "квадратов" общей обеспеченности. Хотя за год островной запал чуть остыл, просев на 13,6%, цифры всё равно выглядят солидно, как свежий крузак без пробега по РФ.

"Южно-Сахалинск исчерпал задел площадок в центре, отсюда и небольшое замедление. Но общая обеспеченность в 37 метров — это уровень, к которому остальным столицам ДФО идти еще лет пять", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Якутск тоже не стоит на месте, забрав 11-е место в федеральном списке. Столица республики показала бешеный темп — плюс 15% за год. Там, где вечная мерзлота проверяет сваи на прочность, умудрились сдать 462 тысячи "квадратов". Это настоящий северный хардкор в архитектурном исполнении.

Владивосток: рекордные объемы и реальный масштаб

Владивосток взял не только скоростью, но и массой. Пока мелкие города гонятся за удельными показателями, приморская столица выдала на-гора 611 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах. Это крупнейший показатель в регионе. Мы строим много, плотно и высоко, заполняя горизонт новыми силуэтами, которые светятся в тумане ярче маяков.

Город Ввод жилья (кв. м на чел.)
Южно-Сахалинск 1,196
Якутск 1,192
Владивосток 0,979
Благовещенск 0,819

По всему Приморью статистика еще мощнее — 1,3 млн "квадратов". Причем индивидуальное жилье идет ноздря в ноздрю с многоэтажками. Люди хотят свой угол с видом на залив, и рынок отвечает взаимностью. Это не просто цифры в отчетах, это реальный передел ландшафта под нужды тех, кто привык к ветру в лицо.

"Взрывной рост цен на новостройки во Владивостоке заставил многих уйти в частный сектор. Отсюда и паритет между МКД и ИЖС в общей статистике края", — подчеркнул специалист по недвижимости Артур Волков.

Аутсайдеры и аномальные рывки

У Магадана свой путь. Там ввели всего 0,16 кв. м на человека, но зато рост — космические 136,6%. Это как после долгого штиля поймать идеальную волну. Чита и Биробиджан, напротив, ушли в крутое пике, показав падение объемов. А замыкают рейтинг Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский. На Камчатке падение составило почти 55%, но при этом обеспеченность жильем там остается одной из самых высоких — 28,2 метра. Старый фонд держит оборону, пока новые краны только разворачивают стрелы.

"Инфраструктурные ограничения в Магадане не давали расти годами, нынешний скачок — это реализация отложенного спроса на фоне госпрограмм", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по благоустройству Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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