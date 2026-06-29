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Приморский край: капитальный ремонт охватил 16 школ и 14 детских садов

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Приморский край заходит в новый учебный цикл на полных оборотах. Пока море прогревается у берегов острова Русский, в сопках и прибрежных городах идет большая стройка. Под нож капитального ремонта попали 16 школ и 14 детских садов.

Пустой школьный класс с открытым блокнотом на парте
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с открытым блокнотом на парте

Масштаб — от Арсеньева до самых окраин Кавалеровского округа. Это не косметическая пудра на фасадах, а полноценная переборка "двигателей" образовательной системы: кровли, инженерные сети и пищеблоки.

График заезда: успеть до 15 августа

Тайфуны тайфунами, а стройка по расписанию. Краевой минобр выставил жесткий дедлайн — 15 августа. К этому моменту основной шум перфораторов должен стихнуть. В селе Мельгуновка уже натянули новую "крышу" над детсадом, а в школах Благодатного и Новодевицы вставили чистые "глаза" — современные оконные блоки. Владивосток тоже в деле: школы №64 и №66 больше не боятся ливней — кровли там уже сдали "под ключ".

"Мы видим, как трансформируется инфраструктура. Для удаленных округов вроде Ольгинского или Чугуевского — это не просто ремонт, а вопрос выживания поселений. Деньги идут туда, где они реально нужны, чтобы дети не сидели в холодных классах", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Владивосток и Уссурийск: курс на расширение

Владивосток — это город, где всегда не хватает места под солнцем и парковки для "пруля". С детскими садами ситуация похожая. В этом году регион выкатывает 440 новых мест для малышей. В Уссурийске на улице Выгонной здание уже "одевают" в фасад — осенью туда зайдут 220 воспитанников. Во Владивостоке на Сочинской сад уже наполняют технологичной "начинкой" — учебным оборудованием последнего поколения.

Самым долгоиграющим проектом остается школа в селе Воздвиженка. Там строители зарылись глубоко в грунт: меняют фундамент, прокладывают ливневую канализацию и систему водоотведения. Объект сложный, как японский аукционный лист, и финал работ там запланирован на 2027 год.

Тип учреждения Количество объектов в 2024 году
Общеобразовательные школы 16
Детские сады 14

"Такие вложения в социалку — это лучший способ притормозить отток населения. Когда у тебя под боком современный сад и школа со спортзалом, желание уехать 'в центр' пропадает. Бюджеты регионов сейчас ориентированы именно на это", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Миллиарды в фундамент: кто оплатит карнавал

Цифры в Приморье всегда весомые — удаленность диктует свои цены. В 2025 году на "капиталку" планируют заложить около двух миллиардов рублей. Глава краевого минобра Эльвира Шамонова подтверждает: только в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" уже освоили 560 миллионов. Приоритеты расставлены прагматично: чтобы крыша не текла, в столовой было вкусно, а в спортзале — безопасно. На горизонте 2026-2027 годов маячит обновление еще 43 объектов. Работа идет системно, без лишней суеты, под личным контролем "красного дома" на Светланской.

"Важно, что финансирование идет не только из федерального центра, но и активно задействуются региональные резервы. В условиях дефицита кадров и удорожания стройматериалов на Дальнем Востоке, сохранение таких темпов — это серьезный управленческий вызов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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