Магаданская область: на озере Щучьем началось создание базы отдыха с защитой от медведей

Колыма пересобирает туристический каркас. Вместо примитивных палаток на берегу — капитальный жилой фонд и замкнутый цикл сервиса. На озере Щучьем, в шаге от поселка Талая, закладывают первый в регионе профессиональный рыболовный кластер.
Инвестор Александр Басанский проектирует не просто базу отдыха, а автономный городок с защитой от хищников и собственной системой зарыбления. Запуск флагманского объекта намечен на 2027 год.
Проект на озере Щучьем напоминает чертеж сложного механизма, где каждая деталь отвечает за комфорт и безопасность. Территорию полностью изолируют от дикой природы — установят ограждение, которое закроет периметр от медведей. Центром притяжения станет зеркало воды. Инвестор уже запустил в озеро полмиллиона мальков пеляди и 200 тысяч чира. На очереди — экспансия карася и северного осетра.
"Мы строим фундаментально. Это будут разные по планировке дома: на две и три спальни, с полноценными кухнями. На берегу установим беседки и мангальные зоны, чтобы обеспечить цивилизованный отдых без лишнего бытового шума", — подчеркнул в интервью региональным медиа инвестор проекта Александр Басанский.
Логистика внутри базы завязана на понтонных конструкциях. Мощный настил пройдет через центр озера, превращая водную гладь в пешеходную зону. Такой подход позволяет минимизировать нагрузку на береговую линию и сохранить экосистему водоема при высоком трафике гостей.
Рыбацкая деревня не будет работать в вакууме. Она станет логическим продолжением обновленного санатория "Талая", который открывает двери для взрослых постояльцев уже в июле. Гости здравницы получат прямой доступ к инфраструктуре Щучьего. Это создает полноценный рекреационный хаб в северных широтах, где медицинские процедуры дополняются активным вовлечением в местную флору и фауну.
"Такие проекты — драйвер для северных территорий. Они закрепляют людей в регионе через повышение качества жизни и комфортную городскую среду даже за пределами городов", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Параметр проекта
|Характеристика
|Плановый срок запуска
|2027 год
|Видовой состав рыбы
|Пелядь, чир, карась, осетр
|Тип застройки
|Капитальные деревянные дома
|Система безопасности
|Ограждение от диких животных (медведи)
Пока капитальные дома на Щучьем в стадии проектирования, регион обкатывает событийный туризм. Фестиваль "Клевая Колыма" остается витриной местных традиций. Летний этап турнира запланирован на август, где любители и профи смогут проверить снасти перед большим рывком магаданской туриндустрии.
"Событийный туризм и новые базы отдыха — это не только развлечение, но и инструмент защиты биоресурсов. Управляемое рыболовство помогает контролировать популяцию ценных видов", — пояснил эксперт по экологии Игорь Степанов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.