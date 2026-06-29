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Магаданская область: на озере Щучьем началось создание базы отдыха с защитой от медведей

Россия » Дальний Восток » Магадан

Колыма пересобирает туристический каркас. Вместо примитивных палаток на берегу — капитальный жилой фонд и замкнутый цикл сервиса. На озере Щучьем, в шаге от поселка Талая, закладывают первый в регионе профессиональный рыболовный кластер.

Зимняя рыбалка
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимняя рыбалка

Инвестор Александр Басанский проектирует не просто базу отдыха, а автономный городок с защитой от хищников и собственной системой зарыбления. Запуск флагманского объекта намечен на 2027 год.

Архитектура и биология: как строят базу будущего

Проект на озере Щучьем напоминает чертеж сложного механизма, где каждая деталь отвечает за комфорт и безопасность. Территорию полностью изолируют от дикой природы — установят ограждение, которое закроет периметр от медведей. Центром притяжения станет зеркало воды. Инвестор уже запустил в озеро полмиллиона мальков пеляди и 200 тысяч чира. На очереди — экспансия карася и северного осетра.

"Мы строим фундаментально. Это будут разные по планировке дома: на две и три спальни, с полноценными кухнями. На берегу установим беседки и мангальные зоны, чтобы обеспечить цивилизованный отдых без лишнего бытового шума", — подчеркнул в интервью региональным медиа инвестор проекта Александр Басанский.

Логистика внутри базы завязана на понтонных конструкциях. Мощный настил пройдет через центр озера, превращая водную гладь в пешеходную зону. Такой подход позволяет минимизировать нагрузку на береговую линию и сохранить экосистему водоема при высоком трафике гостей.

Туристический транзит: синергия с санаторием "Талая"

Рыбацкая деревня не будет работать в вакууме. Она станет логическим продолжением обновленного санатория "Талая", который открывает двери для взрослых постояльцев уже в июле. Гости здравницы получат прямой доступ к инфраструктуре Щучьего. Это создает полноценный рекреационный хаб в северных широтах, где медицинские процедуры дополняются активным вовлечением в местную флору и фауну.

"Такие проекты — драйвер для северных территорий. Они закрепляют людей в регионе через повышение качества жизни и комфортную городскую среду даже за пределами городов", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр проекта Характеристика
Плановый срок запуска 2027 год
Видовой состав рыбы Пелядь, чир, карась, осетр
Тип застройки Капитальные деревянные дома
Система безопасности Ограждение от диких животных (медведи)

Пока капитальные дома на Щучьем в стадии проектирования, регион обкатывает событийный туризм. Фестиваль "Клевая Колыма" остается витриной местных традиций. Летний этап турнира запланирован на август, где любители и профи смогут проверить снасти перед большим рывком магаданской туриндустрии.

"Событийный туризм и новые базы отдыха — это не только развлечение, но и инструмент защиты биоресурсов. Управляемое рыболовство помогает контролировать популяцию ценных видов", — пояснил эксперт по экологии Игорь Степанов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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