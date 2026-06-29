Дальний Восток стал полигоном для испытаний высокотехнологичного протеза Steplife B5

Владивосток встречает туманами, а Камчатка — шлаком и сопками, где обычная прогулка превращается в офф-роуд заезд. Две недели по всему региону, от Якутска до Читы, тестировали новую "запчасть" для человека — бионический коленный модуль Steplife B5. Это высокотехнологичный узел, чей "мозг" в режиме реального времени понимает: идешь ты по песчаному берегу бухты Гертнера или штурмуешь обледенелую лестницу в центре Хабаровска.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ биопротез

Восток — дело техническое: ротация против поршней

Наши люди привыкли доверять японскому качеству, но здесь "начинка" чисто российская, из Сколково, адаптированная под суровые реалии дальневосточными техниками из "Салют Орто". Главная фишка B5 — ротационная гидравлика. В отличие от старых поршневых систем, она дает ноге ту самую плавность, которую мы ценим в хорошей подвеске. Переход от шага к присаживанию в микроавтобусе происходит без рывков.

"Функционально наш модуль уже дышит в спину топовым исландцам и немцам из Ottobock. Мы используем высокоскоростные сервоприводы, которые фактически имитируют работу мышц, подстраиваясь под темп ходьбы человека за доли секунды", — объяснил генеральный директор Steplife Иван Худяков.

Тест-драйв на износ: от токаря до марафонца

Пока москвичи рассуждают о высоких материях, в Петропавловске-Камчатском 64-летний пенсионер Игорь Чеканов гоняет на лыжах и работает у токарного станка. Для него протез — это не пассивный аксессуар, а рабочий инструмент. После потери ноги в 2015-м под ратраком, он искал то, что позволит не просто ходить за хлебом, а жить на полную катушку. Тест по камням, песку и лестницам показал — железо держит.

Характеристика Оценка пользователей ДВ Устойчивость на рельефе Высокая (камни, сопки, пандусы) Вес конструкции Легче многих зарубежных аналогов Плавность движения Сопоставима с естественной походкой

"Для Дальнего Востока инфраструктурные ограничения — норма. Нам важно, чтобы новые средства реабилитации проходили проверку не в рафинированных офисах, а на реальном сложном ландшафте", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Цифровая настройка: когда колено просит апдейт

Управление протезом через смартфон — уже не фантастика из японских аниме, а реальность. Через приложение можно откалибровать фазу опоры и силу сгибания. Однако суровые дальневосточники сразу накидали разрабам правок: мало одной ходьбы. Просят внедрить режимы для коньков, лыж и, конечно, шагомер. Отдельный запрос — "дальнобойность" аккумулятора. Пять дней без зарядки — вот стандарт для тех, кто может уйти в тайгу или на рыбалку.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли получить такой протез бесплатно?

Да, модуль B5 уже включен в серийное производство и доступен по индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) за счет средств фонда соцстрахования.

Как протез ведет себя при отрицательных температурах?

Гидравлика и электроника рассчитаны на российские зимы, что подтверждено тестами в Якутске, где "минус" — это норма жизни.

Читайте также