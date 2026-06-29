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Никольское: власти Камчатского края заменят самолеты L-410 вертолетными рейсами

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Никольское на Командорах — место, где время замирает, если ветер дует не с той стороны. Пока москвичи жалуются на задержку экспресса в Шереметьево, здесь реально учатся ждать.

Воды у камчатских вулканов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Воды у камчатских вулканов

Губернатор Владимир Солодов высадился на островах, чтобы разгрести ворох проблем: от "приунывших" чешских самолетов до интернета, который по скорости напоминает дрейф льдины. Командоры готовятся к 200-летию, но карнавала не будет, если не наладить элементарную связь с большой землей.

Небо на замке: куда улетели самолеты

Санкции дотянулись до самых окраин: Камчатское авиапредприятие приземлило свои L-410. Теперь вместо шустрых бортов в Никольское молотят винтами вертолеты. Летать стали реже, а зависимость от капризов погоды выросла в разы. Солодов требует пересмотреть график. Вертолет — это романтично, но для жизни нужны стабильные рейсы, а не ожидание "окна" в тумане неделями.

"Транспортный каркас на удаленных территориях — это не вопрос комфорта, а вопрос выживания. Переход на вертолеты временно купирует проблему, но без системного пересмотра логистики мы получим изоляцию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цифровая тундра: спутник против трафика

Интернет в Никольском сейчас — это узкое горлышко спутникового канала. Скорость такая, что проще отправить письмо в бутылке через океан. Минцифры региона поручили шаманить над трафиком вместе с операторами. Спасение ждут от проекта "Бюро 1440". Камчатка стала полигоном для тестов отечественного высокоскоростного "космоса". Если взлетит — Командоры наконец-то выйдут из цифрового сумрака.

"Связь в Арктике и на островах — это всегда дорого и сложно. Спутниковые группировки нового типа — единственный шанс уравнять шансы жителей Никольского и Петропавловска", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рыба и законы: как нацпарк делит море

За речкой, в Азии, рыбу едят тоннами, а у нас в Никольском база — местное предприятие. Долго решали, как превратить заповедник в национальный парк и не оставить людей без работы. Теперь обсуждают возвращение промышленного лова. Это фундамент. Нет рыбы — нет жизни, сколько сопки ни облагораживай. Кстати, об облагораживании: программу расселения аварийного жилья закрыли, теперь наводят лоск к юбилею.

Проблема Решение
Отмена рейсов L-410 Вертолетная группировка и коррекция расписания
Слабый интернет Тестирование системы "Бюро 1440"
Статус заповедника Создание нацпарка с разрешением на промлов

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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