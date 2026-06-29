Леса Югры стали зоной отчуждения: жесткие запреты ограничили даже быт в частном секторе

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа лесных пожаров. Экстремально высокая температура и отсутствие осадков спровоцировали критическую нагрузку на экосистему региона. По данным окружного главка МЧС, сложная климатическая обстановка вынудила власти распространить особый статус на все лесные массивы муниципалитета.
Введение режима ЧС влечет за собой жесткие запреты для населения и бизнеса, пишет muksun.fm. Спецслужбы перешли на усиленный вариант несения службы, бросив основные силы на патрулирование территорий. Теперь жителям Югры категорически запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы. Ограничения коснулись даже бытовых нужд: при сильном ветре в частном секторе запрещена эксплуатация печей и котельных на твердом топливе.
Ситуация в лесах Югры осложняется с каждым днем, что требует максимальной концентрации ресурсов. Согласно статистике на конец июня, в округе зафиксировано 12 активных очагов возгорания, которые уничтожили около 600 гектаров тайги. Основной удар стихии пришелся на Сургутский, Нижневартовский и Белоярский районы, где ухудшение ситуации фиксируется специалистами ведомства в реальном времени. На фоне таких новостей весенние прогулки в лесах ХМАО становятся не просто рискованными, но и незаконными.
"Принудительное ограничение доступа в лесные массивы — это оправданная превентивная мера, позволяющая минимизировать антропогенный фактор в условиях аномальной жары", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Полностью закрыт вход для гражданских лиц, запрещен въезд любого транспорта, кроме спецтехники, а также проведение вырубок или сельхозпалов. Сжигание мусора и разведение костров на прилегающих к лесу участках также под строгим запретом.
Нарушителям режима чрезвычайной ситуации грозят крупные административные штрафы, которые в особый период возрастают в несколько раз. В случае, если действия человека привели к крупному пожару, предусмотрена уголовная ответственность.
Эта мера носит временный характер и применяется только в дни с критической силой ветра. Вылетающие из дымохода искры при сухой погоде могут мгновенно поджечь сухую траву или постройки, спровоцировав ландшафтный пожар.
Наиболее масштабные возгорания сосредоточены в Сургутском, Нижневартовском и Белоярском районах. Общая площадь лесов, пройденная огнем в округе, уже приближается к отметке в 600 гектаров.
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