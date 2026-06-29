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Леса Югры стали зоной отчуждения: жесткие запреты ограничили даже быт в частном секторе

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа лесных пожаров. Экстремально высокая температура и отсутствие осадков спровоцировали критическую нагрузку на экосистему региона. По данным окружного главка МЧС, сложная климатическая обстановка вынудила власти распространить особый статус на все лесные массивы муниципалитета.

Пожар в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

Ограничения для жителей и оперативные меры

Введение режима ЧС влечет за собой жесткие запреты для населения и бизнеса, пишет muksun.fm. Спецслужбы перешли на усиленный вариант несения службы, бросив основные силы на патрулирование территорий. Теперь жителям Югры категорически запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы. Ограничения коснулись даже бытовых нужд: при сильном ветре в частном секторе запрещена эксплуатация печей и котельных на твердом топливе.

Ситуация в лесах Югры осложняется с каждым днем, что требует максимальной концентрации ресурсов. Согласно статистике на конец июня, в округе зафиксировано 12 активных очагов возгорания, которые уничтожили около 600 гектаров тайги. Основной удар стихии пришелся на Сургутский, Нижневартовский и Белоярский районы, где ухудшение ситуации фиксируется специалистами ведомства в реальном времени. На фоне таких новостей весенние прогулки в лесах ХМАО становятся не просто рискованными, но и незаконными.

"Принудительное ограничение доступа в лесные массивы — это оправданная превентивная мера, позволяющая минимизировать антропогенный фактор в условиях аномальной жары", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о режиме ЧС в Югре

Что именно запрещено делать в лесу во время режима ЧС?

Полностью закрыт вход для гражданских лиц, запрещен въезд любого транспорта, кроме спецтехники, а также проведение вырубок или сельхозпалов. Сжигание мусора и разведение костров на прилегающих к лесу участках также под строгим запретом.

Какая ответственность грозит за нарушение запрета?

Нарушителям режима чрезвычайной ситуации грозят крупные административные штрафы, которые в особый период возрастают в несколько раз. В случае, если действия человека привели к крупному пожару, предусмотрена уголовная ответственность.

Почему запретили топить печи в частных домах?

Эта мера носит временный характер и применяется только в дни с критической силой ветра. Вылетающие из дымохода искры при сухой погоде могут мгновенно поджечь сухую траву или постройки, спровоцировав ландшафтный пожар.

Где сейчас самая сложная обстановка с огнем?

Наиболее масштабные возгорания сосредоточены в Сургутском, Нижневартовском и Белоярском районах. Общая площадь лесов, пройденная огнем в округе, уже приближается к отметке в 600 гектаров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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