В Красноярском крае прокуратура добилась выплат для учительницы, упавшей на разбитом асфальте школы

В Ермаковском районе Енисейской Сибири учительница начальной школы восстановила справедливость после производственной травмы. Женщина сломала руку, споткнувшись о торчащий из асфальта металлический штырь прямо на территории учебного заведения. Школьная комиссия пыталась списать инцидент на "неосторожность" и "торопливость" сотрудницы, но прокурорское вмешательство сломало систему формализма.

Фото: https://unsplash.com by Rushi Shah is licensed under Free Две тени людей на асфальте

Пересмотр выводов комиссии

После падения педагога руководство школы провело внутреннее расследование. Единственным найденным "виновником" оказалась сама пострадавшая. Проверка прокуратуры, изучившая записи камер видеонаблюдения, опровергла этот вердикт. Выяснилось, что причиной повреждения стала не манера ходьбы, а разрушенное полотно и выступающая арматура. Подобная халатность часто сопровождает проблемы коммунального сервиса в регионе, когда ответственные службы игнорируют состояние инфраструктуры.

"Работодатель обязан нести ответственность за каждый квадратный метр территории, допущенный к эксплуатации. Перекладывание вины на сотрудника — типичный защитный механизм при выявлении износа сетей или покрытий", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Дисциплинарные меры

Прокуратура потребовала признать происшествие несчастным случаем на производстве. Опасную арматуру срезали, а состояние покрытия официально признали неудовлетворительным. Виновных в формальном подходе к делу сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь учительница сможет получить причитающиеся страховые компенсации через Фонд пенсионного и социального страхования.

"Подобные ситуации — следствие отсутствия должного надзора за инфраструктурой. Прозрачность расследования обеспечивает защиту прав работника от произвола администрации", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

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Состояние дорожек в школьном дворе не должно создавать рисков для жизни. Часто инвестиции в инфраструктуру перераспределяются, оставляя дворы без внимания, что приводит к подобным травмам.

"Инженерное состояние пришкольной среды требует регулярного мониторинга. Оставленная арматура — это прямой признак небрежности при обслуживании территории", — отметила специалист Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при травме на территории организации? Нужно немедленно зафиксировать факт обращения в медпункт и сообщить руководству.

Нужно немедленно зафиксировать факт обращения в медпункт и сообщить руководству. Имеет ли право комиссия школы единолично решать вопрос о вине пострадавшего? Нет, закон требует объективного расследования с привлечением инспекции труда.

Нет, закон требует объективного расследования с привлечением инспекции труда. Как оспорить акт о несчастном случае? Обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию с заявлением о несогласии с выводами комиссии.

Обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию с заявлением о несогласии с выводами комиссии. Кто оплачивает лечение при производственной травме? Социальный фонд компенсирует расходы на лечение и реабилитацию в рамках закона о страховании.

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