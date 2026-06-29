Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
40 минут на сковороде — и абрикосовый пирог с карамельной корочкой покорит всех
Приморский край: капитальный ремонт охватил 16 школ и 14 детских садов
Магаданская область: на озере Щучьем началось создание базы отдыха с защитой от медведей
Эти цветы любят тесноту: ошибка с большим горшком лишает их бутонов и губит корни навсегда
Они заплатят за Курск: Путин оценил продвижение российских войск к Сумам, Краматорску и Славянску
На Камчатке всё пошло не по плану: критические ошибки заблокировали создание важного пути
Мечты о дешевых квартирах рухнули: рынок вторичного жилья изменит правила торга к 2027 году
Красная помада снова в моде: 5 приемов, которые сделают губы объемнее без уколов красоты
Не выбрасывайте старый тюль: всего один пузырек из аптеки вернет ткани идеальную белизну

Стань владельцем истории: в Тобольске на торги выставили 11 объектов культурного наследия

Россия » Урал » Тюмень

Исторический центр Тобольска обновляет список владельцев старинной недвижимости. На торги выставили 11 зданий, построенных в XIX — начале XX веков. Инвесторам предлагают вдохнуть жизнь в полузабытые особняки, которые десятилетиями оставались вне рыночного оборота.

Ночной Тобольск
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ночной Тобольск

Архитектурный фонд на аукционе

В региональном комитете по охране объектов культурного наследия подготовили пул лотов. В список попали жилые дома по адресам: улицы Семакова (дома 7, 13, 58), Ленина (42, 44), Пушкина (18а, 38), Горького (29, 33), Декабристов 44 и легендарный дом Лопатина на Кирова 23. Для города такие изменения — шанс сменить хроническую стагнацию на рыночный бум недвижимости.

"Старинные здания требуют не косметического ремонта, а инженерного подхода к укреплению фундамента и стен. Старые методики кладки не терпят дилетантства", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Условия и обязательства инвесторов

Новый владелец получает не просто квадратные метры в центре, а обременение. Каждый покупатель подписывает договор о проведении реставрационных работ. Цель — вернуть постройкам первоначальный вид. Законодательство здесь работает жестко: никаких пластиковых окон или несанкционированных надстроек, нарушающих исторический контур.

Параметр Статус требования
Тип строения Объект культурного наследия
Главная задача Полная реставрация облика

"Работа с объектами культурного наследия всегда упирается в стоимость материалов. Сегодняшние цены на специализированные реставрационные услуги часто превышают бюджеты обычного жилого сектора", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Сейчас город учится работать с инвесторами через новые цифровые платформы взаимодействия, упрощающие доступ к информации о лотах. Инвестор, не готовый к проектной документации и надзору, не пройдет сито отбора. Это фильтр, отсекающий тех, кто надеется на быструю перепродажу без вложений в архитектурный код Тобольска.

"Административные споры с собственниками возникают регулярно, если те пытаются сэкономить на материалах при капитальном ремонте исторических стен", — предупредила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Кто может участвовать в торгах? К аукционам допускаются как физические, так и юридические лица, готовые принять обязательства по реставрации.

Что будет с домами, если их не выкупят? Они останутся в собственности муниципалитета под охраной, пока не найдутся профильные инвесторы.

Можно ли сносить аварийные части объекта? Только при наличии согласованного проекта реставрации и доказанной невозможности сохранения исторических фрагментов.

Есть ли льготы для покупателей? Итоговые параметры торгов и наличие субсидий зависят от конкретного лота и программы, по которой он выставляется.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Тыква больше не будет гарниром: этот десерт исчезает со стола быстрее любого торта
Леса Югры стали зоной отчуждения: жесткие запреты ограничили даже быт в частном секторе
В Красноярском крае прокуратура добилась выплат для учительницы, упавшей на разбитом асфальте школы
От ротавируса до космических цен: чем может закончиться отпуск в Краснодарском крае
Деньги закатают в асфальт: Петербург потратит 29 миллиардов рублей на дороги
40-минутное кардио без прыжков: как ускорить метаболизм и похудеть без зала дома
Города буквально плывут: аномальный зной в Европе обрушил жизненно важные системы
Мяса стало заметно больше: Челябинская область резко нарастила производство
Названы главные виновники плохого настроения россиян: они бьют по нервам чаще болезней
Фуры больше не тянут прежние тарифы: скоро это почувствует каждый покупатель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.