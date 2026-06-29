Стань владельцем истории: в Тобольске на торги выставили 11 объектов культурного наследия

Исторический центр Тобольска обновляет список владельцев старинной недвижимости. На торги выставили 11 зданий, построенных в XIX — начале XX веков. Инвесторам предлагают вдохнуть жизнь в полузабытые особняки, которые десятилетиями оставались вне рыночного оборота.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ночной Тобольск

Архитектурный фонд на аукционе

В региональном комитете по охране объектов культурного наследия подготовили пул лотов. В список попали жилые дома по адресам: улицы Семакова (дома 7, 13, 58), Ленина (42, 44), Пушкина (18а, 38), Горького (29, 33), Декабристов 44 и легендарный дом Лопатина на Кирова 23. Для города такие изменения — шанс сменить хроническую стагнацию на рыночный бум недвижимости.

"Старинные здания требуют не косметического ремонта, а инженерного подхода к укреплению фундамента и стен. Старые методики кладки не терпят дилетантства", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Условия и обязательства инвесторов

Новый владелец получает не просто квадратные метры в центре, а обременение. Каждый покупатель подписывает договор о проведении реставрационных работ. Цель — вернуть постройкам первоначальный вид. Законодательство здесь работает жестко: никаких пластиковых окон или несанкционированных надстроек, нарушающих исторический контур.

Параметр Статус требования Тип строения Объект культурного наследия Главная задача Полная реставрация облика

"Работа с объектами культурного наследия всегда упирается в стоимость материалов. Сегодняшние цены на специализированные реставрационные услуги часто превышают бюджеты обычного жилого сектора", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Сейчас город учится работать с инвесторами через новые цифровые платформы взаимодействия, упрощающие доступ к информации о лотах. Инвестор, не готовый к проектной документации и надзору, не пройдет сито отбора. Это фильтр, отсекающий тех, кто надеется на быструю перепродажу без вложений в архитектурный код Тобольска.

"Административные споры с собственниками возникают регулярно, если те пытаются сэкономить на материалах при капитальном ремонте исторических стен", — предупредила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Кто может участвовать в торгах? К аукционам допускаются как физические, так и юридические лица, готовые принять обязательства по реставрации.

Что будет с домами, если их не выкупят? Они останутся в собственности муниципалитета под охраной, пока не найдутся профильные инвесторы.

Можно ли сносить аварийные части объекта? Только при наличии согласованного проекта реставрации и доказанной невозможности сохранения исторических фрагментов.

Есть ли льготы для покупателей? Итоговые параметры торгов и наличие субсидий зависят от конкретного лота и программы, по которой он выставляется.

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