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Деньги закатают в асфальт: Петербург потратит 29 миллиардов рублей на дороги

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские дорожники осваивают 29 млрд рублей на реконструкции магистралей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры распределил средства через 12 тендеров. Основная часть контрактов досталась крупным подрядчикам, которые зашли на объекты без конкуренции. Стало известно, как именно город превратит эти деньги в асфальт и какие компании контролируют ключевые развязки.

Ремонт дороги в Санкт-Петербурге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт дороги в Санкт-Петербурге

Миллиарды на карты дорог

Городские власти оформили 12 госконтрактов на ремонт дорожной сети. Восемь из них подписали в 2026 году. Оставшиеся четыре запустили раньше, но основные объемы работ пришлись на текущий сезон. Бюджет каждого крупного лота приближается к 3,6 млрд рублей.

"Бюджетные потоки жестко зафиксированы в рамках долгосрочного планирования. Здесь нет места гибкости, лишь сухая отчетность по факту укладки асфальта", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Параметр контракта Значение
Общая стоимость 29 млрд рублей
Количество лотов 12

Кто строит городские улицы

Тендеры прошли по упрощенной схеме. На каждый лот заявился только один участник. Конкуренции за бюджетный пирог не наблюдалось. Северные районы традиционно обслуживает АО ВАД. Южное направление с конца 2024 года перешло под контроль АО ПО Возрождение.

"Работы по благоустройству требуют квалифицированных рук. Когда на объекты заходит монополист, качество покрытия становится лотереей для налогоплательщиков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Компания ПО Возрождение потеснила ООО СК Орион плюс на южных участках. Также в списке исполнителей числится АО АБЗ-Дорстрой. Подрядчики продолжают осваивать выделенные суммы в текущем цикле.

Чего ждать петербургским водителям

Городские чиновники не планируют новые дорожные конкурсы в ближайшее время. Весь финансовый ресурс заложен в действующие контракты. Водителям стоит готовиться к долгому ремонту имеющихся развязок.

"Дорожный ремонт должен быть системным. Если новые закупки заморожены, значит, город перешел в режим ожидания до следующего бюджетного цикла", — пояснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик Владимир Николаевич Орлов.

Жителям остается следить за темпами работы на перекопанных улицах. Объем финансовых вливаний пока не гарантирует идеального асфальта к концу сезона.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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