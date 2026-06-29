Горячая вода обошлась коммунальщикам в миллион: жителям Волгограда сделали перерасчёт

Жители Дзержинского района Волгограда получили компенсации за отсутствие горячей воды. Сумма перерасчета превысила миллион рублей. Областной Госжилнадзор заставил местных коммунальщиков признать нарушения графика подачи ресурса. Механизмы возврата денег заработали после массовых жалоб на превышение допустимых сроков отключений.

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Правила подачи воды

Коммунальные нормы жестко ограничивают время профилактических работ. Допустимый лимит — 8 часов в месяц совокупно. Одиночный перерыв не может превышать 4 часа. В Волгограде эти нормативы часто игнорируют, растягивая работы на срок до семи суток.

"Систематическое несоблюдение временных рамок ведет к неизбежным перерасчетам. Компания обязана компенсировать потребителям любые отклонения от принятых стандартов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех.

Масштабы денежных возвратов

Миллион рублей для Дзержинского района стал не первым случаем дисциплины через кошелек. Ранее власти принудили ресурсников скорректировать счета в Красноармейском районе. Там сумма возврата за холодную воду составила 159 тысяч рублей.

Район Сумма перерасчета Дзержинский Более 1 млн рублей Красноармейский 159 тысяч рублей

"Административные штрафы и обязательные возвраты заставляют поставщиков менять подходы к планированию ремонтов", — отметила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Графики новых отключений

Июль принесет волгоградцам новые отключения. Дзержинский район снова попал в зону риска. Ограничение подачи запланировано на период с 7 по 9 июля.

"Постоянные перебои лишают город стабильного сервиса и комфортной среды для граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.