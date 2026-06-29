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Деньги будто испарились: бизнес Ростовской области за год потерял больше трети прибыли

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские предприятия сократили прибыль на 35,5 процента за 2025 год. Сумма зафиксирована на отметке 186,98 миллиарда рублей. Региональное министерство признало фактический результат невыполнением прогнозных показателей. Статистические данные указывают на структурный спад ключевых секторов областной экономики.

Сварщик варит металлическую конструкцию в цеху
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сварщик варит металлическую конструкцию в цеху

Причины экономического торможения

Валовой региональный продукт снизился на 3,4 процента. Сектор строительства потерял 9,8 процента объема выполненных работ. Ввод жилой недвижимости показал отрицательную динамику в 6,3 процента. Добывающая промышленность замедлилась на 9,5 процента.

"Мы наблюдаем жесткое сжатие инвестиционной активности в реальном секторе из-за изменения условий кредитования", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Баланс потребления и предложения

Население компенсирует промышленный спад ростом потребительских трат. Оборот розничной торговли прибавил 4,7 процента. Сфера общественного питания выросла на 11,5 процента. Жители продолжают наращивать долговую нагрузку, занимая средства в кредитных организациях.

"Рост в секторе услуг создает иллюзию стабильности на фоне просадки базовых производств", — пояснила Ирина Костина.

Показатель Динамика за 2025 год
Строительство -9,8 процента
Общественное питание +11,5 процента

"Корпоративный сектор тратит накопленную прибыль на обслуживание текущих долгов, а не на развитие мощностей", — подчеркнул Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о прибыли

Связано ли падение прибыли с инфляцией?

Рост издержек на логистику и оплату труда при невозможности резкого повышения цен на продукцию снижает маржинальность бизнеса.

Какая отрасль показала рост?

Обрабатывающая промышленность продемонстрировала минимальный прирост в 0,7 процента.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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