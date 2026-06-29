Земная кора содрогнулась: в Кузбассе зафиксировали природный импульс вблизи жилых массивов

Земная кора в южной части Кемеровской области напомнила о своем живом характере коротким, но отчетливым импульсом. Утром 28 июня сейсмические датчики Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали подземный толчок, который разбудил приборы в 6:38 по местному времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Zhivotovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сосновый бор, надпись Кузбасс, 20.11.2011 - panoramio

Сейсмический пульс региона

Эпицентр затаился в координатах 53.42 северной широты и 87.38 восточной долготы. Это географическая точка в непосредственной близости от поселка Малиновка, что под Калтаном. Приборы оценили магнитуду в 2,4 единицы, а интенсивность в самом центре события достигла 2,5 балла по шкале MSK-64. Такие цифры в мире геофизики сопоставимы с вибрацией от проехавшего неподалеку тяжелого грузовика — чувствительно для электроники, но практически незаметно для капитальных строений.

"События подобной мощности в Кузбассе происходят регулярно. Магнитуда 2,4 не способна вызвать структурные повреждения зданий, однако она служит важным индикатором перераспределения напряжения в земной коре", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты подчеркивают естественное происхождение процесса. В отличие от техногенных толчков, которые часто провоцируют нарушения на угольных разрезах, нынешнее колебание вызвано внутренними силами планеты. Эхо этого микроземлетрясения не принесло разрушений, пострадавших и жалоб от населения также не зафиксировано.

Безопасность и природа толчков

Геологическая активность южных районов области обусловлена близостью к горным системам Алтая и Саян. Здесь пласты земли постоянно находятся в движении, сбрасывая накопившееся давление через малые вибрации. Это своего рода предохранительный клапан, предотвращающий более серьезные катаклизмы. Даже при такой низкой активности мониторинг ведется в круглосуточном режиме, так как любая аномалия может повлиять на состояние дорожной инфраструктуры региона.

Параметр Значение Магнитуда 2,4 Интенсивность 2,5 балла (MSK-64) Ближайший населенный пункт Малиновка (Калтан) Тип события Естественное

Для жителей Кузбасса, привыкших к промышленным взрывам и периодическому гулу недр, такие новости стали рутиной. Тем не менее, сейсмологи продолжают анализировать полученные данные, чтобы исключить влияние внешней среды на стабильность грунтов, особенно там, где зафиксированы пугающие концентрации газов или изменения уровня грунтовых вод.

"При текущих низких значениях балльности риски для жилого фонда отсутствуют. Однако важно учитывать, что на юге региона строительные нормы должны строго соблюдаться, чтобы выдерживать и более серьезные нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Ситуация остается спокойной. Экстренные службы не переходили на усиленный режим работы, а жизнь в Малиновке протекает в обычном ритме. Природа просто в очередной раз перевернулась с боку на бок, не причинив вреда тем, кто живет у нее "на плечах".

"Для промышленного региона, где ведется активная добыча ископаемых, крайне важно разделять естественные толчки и техногенный отклик. Данное событие полностью вписывается в климатические и геологические нормы Сибири", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Опасно ли землетрясение магнитудой 2,4?

Нет, такая мощность считается крайне слабой. Ее часто не ощущают люди, находящиеся на улице, а в помещениях она может проявиться легким дребезжанием посуды.

Чем отличается магнитуда от баллов?

Магнитуда измеряет энергию в очаге землетрясения, а интенсивность в баллах — внешние проявления и разрушения на конкретном участке поверхности.

Могло ли это событие быть вызвано взрывом на шахте?

Сейсмологи официально подтвердили естественный характер события, что исключает техногенное влияние промышленности.

Ждать ли повторных, более сильных толчков?

Малые землетрясения обычно являются одиночными актами разрядки напряжения и редко служат предвестниками крупных катастроф в данном регионе.

Ситуация под контролем: Несмотря на зафиксированную активность, разрушений не зафиксировано. Геофизическая служба продолжает мониторинг участка в режиме реального времени.

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