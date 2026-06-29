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Волка ноги кормят: в Омской области хищники всё чаще выходят туда, где живут люди

Россия » Сибирь » Омск

Лето в лесах Омской области меняет привычки дикого зверя. У волков наступает период выращивания потомства, требующий усиленной добычи ресурсов. Мы разберем, как меняется поведение хищников в ближайшие недели. Владельцы скота узнают, где кроется реальная опасность и как защитить свои хозяйства.

Волк
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волк

Сезонные смены в поведении

С наступлением июня волки привязываются к логову. Скрытность становится их главным инструментом выживания. Матерые звери охотятся на лесную дичь, обходя стороной фермерские земли.

Опасность представляют переярки. Молодые волки прошлого года живут обособленно. Неопытность часто гонит их к чужим пастбищам в поисках легкой добычи.

"Молодняк часто совершает ошибки из-за отсутствия навыков охоты на диких копытных. Они идут туда, где пахнет скотом," — объяснил эксперт Pravda. Ru Михаил Кравцов.

К середине июля ситуация накаляется. Волчата растут и требуют больше белка. Ресурсы вокруг гнезда стремительно истощаются.

В июле хищники начинают выть на рассвете. Это звуки общения внутри стаи. В это же время родители выводят потомство на первые совместные маршруты.

"Вой — это сигнал контроля территории, а вовсе не признак агрессивного настроя," — отметил в беседе с Pravda. Ru Константин Ершов.

Правила безопасности на пастбищах

Фермерам стоит пересмотреть график выпаса. Оставлять молодняк без присмотра вблизи лесных массивов — риск, который не оправдывает себя.

"Разрыв дистанции между человеком и стадом для хищника является приглашением к обеду," — подчеркнул эксперт Pravda. Ru Роман Беляев.

Период Риски для фермера
Начало июня Минимальные при наличии контроля
Июль Высокие в ночное время суток

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Почему волки выходят к людям летом?

Основная причина заключается в нехватке добычи возле логова. Подросший выводок вынуждает стаю расширять зону поиска пропитания.

Чем опасен ночной выпас?

Хищники предпочитают действовать в сумерках. Без присмотра стадо становится уязвимым для одиночек и небольших групп молодых волков.

Экспертная проверка: специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, специалист по охране животного мира Роман Беляев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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