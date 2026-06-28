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Глава Камчатки поручил организовать вертолетные экскурсии для выпускников в Долину гейзеров

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатские выпускники сменили школьные парты на вертолетные площадки. По поручению губернатора Владимира Солодова одиннадцатиклассники Петропавловска и студенты КамГУ отправились в Долину гейзеров. Вместо скучных лекций молодежь изучает геологию буквально под ногами, наблюдая за выбросами пара и кипящими котлами в одном из самых труднодоступных мест планеты. Это не просто отдых, а выверенная стратегия по «приземлению» подрастающего поколения на родной почве через живой контакт с объектом ЮНЕСКО.

Долина гейзеров (2018)
Фото: commons.wikimedia.org by Malupasic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Долина гейзеров (2018)

Вертолетный десант: от парт к гейзерам

Механика поездок отлажена как часы: группы доставляют в самое сердце Кроноцкого заповедника. Здесь школьники разбирают цифровые алгоритмы природы — как работают подземные резервуары и почему камчатская земля буквально дышит жаром. В программу включили интерактивные занятия, где гиды объясняют значение региона в глобальной экосистеме. Пока одни регионы решают приземленные задачи, будь то дефицит воды или ремонт теплосетей, Камчатка инвестирует в «туристический капитал» своих выпускников.

"Такие поездки — это мощный рычаг профориентации. Когда ребенок видит мощь гейзера не в учебнике, а вживую, у него просыпается реальный интерес к естественным наукам и экологии региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Для подростков это экзотика высшего порядка. Визит в Долину открывает глаза на ценность территории, которую многие привыкли считать просто «краем географии». Вспышки интереса в глазах вчерашних школьников напоминают вспышки в ночном небе — ярко, эффектно и оставляет глубокий след в сознании. После таких маршрутов фраза «беречь родную природу» перестает быть пустым звуком из школьного сочинения.

Экологический фундамент и научный азарт

Губернатор Солодов поставил задачу: превратить уникальный ландшафт в образовательный полигон. Участникам экскурсий не просто показывают красоты, их погружают в контекст ответственности за хрупкие биосистемы. Пока мировые логистические узлы вроде Панамского канала работают на износ, Камчатка пытается нащупать баланс между массовым туризмом и сохранением заповедной тишины. Выпускники сами становятся амбассадорами этого подхода.

Параметр программы Детализация
Целевая аудитория Выпускники школ Петропавловска и студенты КамГУ
Ключевой фокус Геология, экология, наследие ЮНЕСКО
Формат обучения Интерактивные полевые лекции и мастер-классы

"Развитие внутреннего туризма через молодежные программы — это работа на опережение. Это создает спрос на качественную инфраструктуру и экологическую безопасность", — отметил в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Интеграция молодежи в исследовательскую повестку региона напоминает попытку вырастить живую ткань на месте старой, инертной системы ценностей. Свежий взгляд и научный подход — вот главные драйверы, которые должны удержать талантливых ребят на полуострове. Экологическое сознание здесь не навязывается, а формируется через личный опыт и тактильное восприятие природы.

Масштабирование экспедиций: планы на будущий год

Организаторы не намерены сбавлять обороты. Успех текущего сезона показал, что запрос на «умный туризм» среди молодежи колоссален. Власти планируют расширить квоты, чтобы полеты к гейзерам стали доступным стандартом для каждого выпускника. Пока индийские власти строят туристический рай на Никобарах, Камчатка делает ставку на эксклюзивность и просвещение.

Развитие таких инициатив требует не только вертолетного парка, но и устойчивой транспортной сети. Региону еще предстоит преодолеть инфраструктурные вызовы, ведь иногда водная стихия вскрывает слабые места логистики. Однако курс на открытость природных богатств для самих жителей края уже не изменить. Долина гейзеров становится для выпускников отправной точкой в большую жизнь.

Ответы на популярные вопросы

Кто может принять участие в поездке в Долину гейзеров?
В этом году программа охватила выпускников школ Петропавловска-Камчатского и студентов Камчатского госуниверситета.

Какова главная цель этих экскурсий?
Популяризация природы Камчатки, экологическое просвещение и формирование у молодежи интереса к науке и родному краю.

Будет ли программа действовать в следующем году?
Да, правительство региона планирует продолжить и расширить этот проект, сделав его доступным для большего числа учащихся.

Что включено в образовательную часть поездки?
Интерактивные занятия по геологии, рассказы о процессах в недрах земли и лекции о значении объектов наследия ЮНЕСКО.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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