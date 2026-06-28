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Ленинградская область: пилот сверхлегкого самолета Е-12 погиб при жесткой посадке в Сельцо

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Небо Ленинградской области стало ловушкой для пилота сверхлегкой авиации. Вечером 28 июня в Волосовском районе совершил жесткую аварийную посадку самолет Е-12 отечественного производства. Инцидент зафиксирован в непосредственной близости от аэродрома Сельцо. По данным экстренных служб, спасти единственного человека на борту не удалось.

Парк Монрепо
Фото: commons.wikimedia.org by Krimarka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парк Монрепо

Трагедия под Сельцо: хроника падения

Разбившийся аппарат — одноместная машина, созданная для частных полетов и авиационного спорта. Удар о землю оказался критическим: 70-летний пилот погиб на месте. Масштаб разрушений конструкции пока изучают специалисты, но уже сейчас понятно, что шансов при таком столкновении практически не было. К месту падения оперативно выехали представители надзорных ведомств.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщил надзорный орган.

Риски в малой авиации часто сопоставимы с экстремальными видами деятельности. Любая ошибка в управлении или резкий порыв ветра превращают легкий каркас в неуправляемый объект. Безопасность на таких бортах зависит и от состояния самого пилота — в почтенном возрасте нагрузки на дыхание и мозг могут повлиять на скорость реакции при принятии решений в небе.

"В малой авиации человеческий фактор часто накладывается на техническое состояние борта. Сверхлегкие самолеты чувствительны к любым аномалиям погоды, которые сегодня фиксирует научное сообщество в разных регионах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Е-12: возможности и риски сверхлегкой техники

Е-12 — это предельный минимализм в авиастроении. Отечественная разработка славится своей простотой, но отсутствие дублирующих систем безопасности делает каждую нештатную ситуацию фатальной. В отличие от крупных лайнеров, здесь нет «защиты от дурака» или мощных бортовых компьютеров. Пилот остается один на один с физикой полета, где нет права на осечку.

Параметр системы Характеристика Е-12
Тип аппарата Сверхлегкий одноместный самолет
Уровень автоматизации Минимальный (ручное управление)
Требования к ВПП Грунтовые площадки, авиаплощадки типа Сельцо

Проверка технического состояния подобных аппаратов — задача сложная. Если в крупных городах через аудит оборудования проходят целые котельные, то частные самолеты часто обслуживаются владельцами самостоятельно. Это создает опасную зону юридической и технической неопределенности, где цена ошибки — жизнь.

"Проблема износа и обслуживания техники актуальна не только для авиации. Мы видим, как критически влияет биологическое старение и износ материалов на общую безопасность инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Расследование и авиационная безопасность

Сейчас прокуратура выясняет, имел ли пилот разрешение на вылет и соответствовало ли состояние техники нормативам. Волосовский район и раньше попадал в сводки инцидентов с малой авиацией. Обилие открытых пространств манит любителей высоты, но иногда природа расставляет смертельно опасные ловушки под видом идеальных условий для прогулки.

"Любое происшествие в небе требует детального анализа административных нормативов и соблюдения правил эксплуатации. Даже в дорожном строительстве, например, на трассах в Крыму или Тверской области, малейшее отступление от регламента ведет к трагедиям", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что известно о самолете Е-12?
Это сверхлегкий одноместный летательный аппарат российского производства. Он отличается малым весом и предназначен для частного использования.

Кто находился на борту во время крушения в Сельцо?
Самолетом управлял 70-летний пилот. По подтвержденным данным, в результате аварийной посадки он скончался.

Какие органы ведут расследование?
Проверку обстоятельств и исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Где именно произошло падение?
Инцидент зафиксирован в Волосовском районе Ленинградской области вблизи авиационной площадки Сельцо.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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