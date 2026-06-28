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Железногорск: критический износ водовода достиг 100 процентов на фоне дефицита бюджета города

Россия » Центр » Курск

В Железногорске Курской области разгорается конфликт вокруг критического состояния системы водоснабжения. Трубопровод от Берёзовского водозабора, обеспечивающий город стратегическим ресурсом, изношен на 100%. Депутат регионального парламента Николай Карцев опубликовал обращение к Александру Хинштейну, в котором вскрыл патовое положение дел. Пока региональные власти и федеральный центр готовы направлять миллиарды, бюрократическая и финансовая немощь местной администрации ставит крест на будущем труб.

Старые канализационные трубы
Фото: flickr. com by Newtown grafitti, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Старые канализационные трубы

Миллиард на бумаге: почему Железногорск не может забрать деньги

Механика процесса предельно жесткая: губернатор пообещал целевые транши в обмен на качественную проектную документацию. По словам Николая Карцева, область готова ежегодно выделять один миллиард рублей. Этого хватило бы, чтобы переложить 65 километров гнилого металла, залатав дыры в коммунальном щите города. Однако мэр Железногорска Александр Михайлов признал, что в городской казне нет средств даже на старт проектирования.

"Инфраструктурный тупик часто возникает именно на этапе подготовки чертежей. Без ПСД невозможно обосновать софинансирование бюджета, и деньги уходят в другие районы, где власти оказались расторопнее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ситуация напоминает заклинивший механизм: запчасти есть, масло готово, но нет чертежа для сборки. Простой старого водовода грозит не просто авариями, а полной остановкой подачи ресурса. Когда износ достигает абсолютных 100%, мониторинг цен на ремонт становится бессмысленным — систему нужно строить заново.

ГОК как донор: кто должен платить по счетам

Депутат Карцев предлагает переложить расходы на плечи промышленного гиганта — Михайловского ГОКа им. Варичева. Логика прямолинейная: деятельность карьера провоцирует сдвиги водных пластов, из-за чего воду приходится качать издалека. Если промышленники «выпивают» и смещают горизонты, справедливо заставить их оплатить проектирование новой «артерии». Это помогло бы сохранить социальный мир и избежать распродажи имущества из-за долгов муниципалитета.

Показатель Значение / Условие
Износ водовода 100%
Дефицит бюджета города 180 млн рублей
Длина трубопровода Около 65 км
Региональный транш (план) 1 млрд рублей / год

"Износ сетей в таких узлах — это мина замедленного действия. Без экстренной реформы ЖКХ город рискует остаться без воды в самый неподходящий сезон", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Финансовая яма бюджетного дефицита

Железногорск сегодня напоминает больного, у которого нет денег на базовое обследование. Дефицит в 180 миллионов рублей лишает маневра. Пока туристы изучают новости туризма в России или бронируют отели, жители промышленного города следят за показаниями давления в трубах. Если проект не родится в ближайшее время, субсидии уйдут на другие нацпроекты, оставив город один на один с ржавчиной.

Вызов для власти: Сможет ли мэрия договориться с промышленниками или найдет внутренние резервы для оплаты проектирования? Без этого миллиардные инвестиции останутся лишь цифрами в соцсетях депутатов.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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