Дети боятся ходить в школу из-за агрессивных стай: ситуация в Нелидово дошла до Москвы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с бродячими собаками в Тверской области. Поводом стали массовые жалобы жителей города Нелидово. Люди заявили о настоящем терроре со стороны агрессивных стай, которые оккупировали территорию, включая близлежащие деревни. Центральный аппарат ведомства взял под контроль работу местных чиновников, требуя незамедлительно обеспечить безопасность граждан.

Фото: Openverse by ressaure, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Бездомные собаки

Вмешательство федерального центра

Бастрыкин подчеркнул, что подобные инциденты требуют молниеносной развязки. Проблема перешла из разряда бытовых неудобств в плоскость прямой угрозы жизни. Следователи проверят, как расходовались бюджетные средства на отлов и стерилизацию. Ситуация в Нелидово стала индикатором системного сбоя в работе муниципальных служб региона.

Жители деревень под Нелидово фактически оказались в заложниках у четвероногих агрессоров. Дети боятся ходить в школу, а взрослые стараются не покидать дома в сумерках. Подобные социальные риски вынуждают СКР применять жесткие административные рычаги, чтобы заставить систему работать. Пока правоохранители допрашивают ответственных лиц, городские службы начали экстренную инвентаризацию проблемных зон.

Реакция властей Тверской области

Тверское правительство уже отрапортовало о начале зачистки проблемных локаций. В регионе запустили мониторинг численности популяций бездомных псов. Это происходит на фоне других достижений области — например, недавно тверские врачи выходили младенца с критическим весом, что подчеркивает высокий уровень медицины, который контрастирует с провалами в сфере благоустройства.

Показатель Статус в Нелидово Уровень угрозы Высокий (жалобы на террор) Контроль исполнения Центральный аппарат СК РФ Первоочередные меры Выявление и устранение очагов агрессии

"Муниципалитеты часто ссылаются на нехватку денег в казне, но когда речь идет о безопасности людей, это плохой аргумент", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Меры по защите населения

Администрациям на местах придется пересмотреть социальные выплаты и бюджетные статьи, чтобы найти ресурсы на приюты. В Нелидово планируют усилить патрулирование. Параллельно с этим юридический департамент изучает новые правила идентификации, которые могли бы помочь контролировать владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу.

Пока в Германии вводят тесты на знание языка для доступа к воде, в Тверской области пытаются решить куда более приземленную задачу — вернуть людям право просто ходить по улицам без страха быть покусанными. Опыт других регионов показывает: без создания полноценной сети передержек проблема будет возвращаться каждый сезон.

"Запущенность коммунальной инфраструктуры и отсутствие контроля за территориями всегда ведут к росту популяции бродячих животных", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Урегулирование ситуации в Нелидово станет прецедентом. Если власти справятся быстро, модель управления перенесут на другие районы. В противном случае чиновникам грозит личная ответственность перед законом. Безопасность — это не роскошь, а базовое обязательство власти, прописанное во всех регламентах. Инвестиции в спокойствие граждан сейчас важнее, чем очередная продажа промышленного завода или крупные стройки.

Вызов для системы: Смогут ли муниципальные власти Тверской области оперативно зачистить улицы от агрессивных стай без привлечения дополнительных федеральных сил, или ситуация потребует введения особого режима контроля?

Ответы на популярные вопросы о безнадзорных животных

Кто отвечает за отлов собак в городе? Это прямая обязанность муниципальной администрации и специализированных служб, с которыми заключен контракт.

Это прямая обязанность муниципальной администрации и специализированных служб, с которыми заключен контракт. Куда жаловаться при нападении бродячей стаи? Сначала в полицию и единую диспетчерскую службу (112), затем — с заявлением в прокуратуру или СК.

Сначала в полицию и единую диспетчерскую службу (112), затем — с заявлением в прокуратуру или СК. Какие меры обязан предпринять регион? Власти должны организовать отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животных (система ОСВВ) или их пожизненное содержание в приютах.

Власти должны организовать отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животных (система ОСВВ) или их пожизненное содержание в приютах. Предусмотрена ли ответственность для чиновников? Да, вплоть до уголовной по статье о халатности, если бездействие привело к травмам или гибели людей.

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