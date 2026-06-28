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Владикавказ: гимназия «Диалог» стала самой масштабной школой в Северной Осетии

Россия » Юг » Владикавказ

Владикавказ перестал быть городом типовых советских построек. В 2020 году здесь запустили проект, который обнулил старые представления об образовательной среде. Гимназия «Диалог» стала самой масштабной школой Северной Осетии. Это трехэтажный монолит, где архитекторы попытались упаковать все хотелки современных родителей: от мастерских до высокотехнологичных лабораторий. Школа перестала быть просто набором классов, превратившись в инфраструктурный хаб для всего региона.

Аэропорт Владикавказа
Фото: Openverse by Администрация Аэропорта, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аэропорт Владикавказа

Архитектура возможностей: что внутри?

Проект строили с прицелом на автономность. В здании разместили не только учебные зоны, но и мощный медицинский блок, два спортивных зала и огромную столовую. Мастерские разделили по классическому принципу: для мальчиков и девочек, чтобы навыки работы руками не терялись в эпоху смартфонов. Библиотека и актовый зал здесь больше напоминают городские культурные центры. Качественное благоустройство территории дополняет облик объекта.

"Строительство таких объектов требует колоссальных вливаний из бюджета, но это прямые инвестиции в человеческий капитал. Налоговая база региона от этого сразу не вырастет, зато социальный климат меняется мгновенно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Особое внимание уделили психологическому комфорту. В штате предусмотрели кабинеты логопеда и психолога. Это важно, так как психическое здоровье детей сегодня стоит в одном ряду с оценками по математике. Такая концентрация специалистов в одном месте позволяет решать проблемы на ранних стадиях, не дожидаясь системных сбоев.

Цифровой десант: IT-куб в горах

Главной фишкой «Диалога» стал первый в республике Центр цифрового образования «IT-куб». Это попытка вытащить детей из бесконечного потребления контента в сторону его создания. Здесь учат программировать, работать с дополненной реальностью и большими данными. Когда за окном горы, а в руках мощный компьютер, горизонты планирования у школьников расширяются. Это не просто школа, а кузница кадров для страны.

"Инфраструктура — это скелет города. Новые школы создают точки притяжения, вокруг которых начинает оживать микрорайон. Это лучший способ борьбы с деградацией окраин", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова.

Параметр Характеристика
Этажность 3 этажа
База обучения Гимназия + IT-куб
Спортивный блок 2 спортзала

Многие опасались, что проект станет «белым слоном» — дорогим, но бесполезным. Однако практика показала обратное. Дети готовы учиться, если им предлагают условия лучше вчерашних. Масштабные стройки всегда сопряжены с рисками, но результат оправдан. Ведь даже в экономически сложных условиях регионы находят ресурсы для развития образования.

"Внутренняя миграция часто обусловлена поиском лучших школ для детей. Усиление образовательной базы на Кавказе помогает удерживать талантливую молодежь дома", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Вызов для системы: Гимназия «Диалог» стала лакмусовой бумажкой для властей. Построить — полдела, теперь нужно наполнить эти стены смыслами. Работа мастерских и IT-куба — это проверка способности системы работать с кадрами нового поколения, которые привыкли к быстрому темпу жизни.

Ответы на популярные вопросы

Когда открылась гимназия «Диалог»?
Официальное открытие состоялось в 2020 году во Владикавказе.

Какие мастерские есть в школе?
В здании оборудованы специальные помещения для обучения мальчиков и девочек труду.

Что такое IT-куб?
Это образовательный центр цифрового профиля, ставший первым подобным проектом в Северной Осетии.

Сколько этажей в здании?
Гимназия представляет собой современное трехэтажное строение.

Для школьников такое пространство — это шанс не просто зазубрить учебник, а стать тем самым своим парнем в мире кодинга и инженерии. Ведь качественное питание в столовой, где могут подать даже холодный суп или витаминный перекус из полезных фруктов, только способствует концентрации на коде. Главное — помнить о безопасности данных и не попасться на уловки мошенников в сети. Школа учит и этому.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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