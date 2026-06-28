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Администрация Владивостока ввела выплаты в 1,082 млн рублей вместо земельных участков

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Власти Владивостока конвертировали земельный дефицит в реальные деньги. Теперь многодетные семьи города могут обменять виртуальное право на участок земли на вполне осязаемую сумму в 1 миллион 82 тысячи рублей. Механизм, запущенный в Приморье еще летом прошлого года, наконец набрал обороты и превратился из эксперимента в четкий финансовый инструмент. Для тех, кто годами стоял в очередях за призрачными сотками в глухом лесу без дорог, это шанс зафиксировать прибыль здесь и сейчас.

Владивосток
Фото: Openverse by Genkayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Владивосток

Правила обмена: на что разрешат потратить миллион

Деньги выдают не «на руки» в конверте, а целевым траншем. Государство внимательно следит за тем, чтобы цифровая дисциплина соблюдалась неукоснительно. Потратить миллионный сертификат можно на улучшение жилищных условий: купить готовую квартиру, оплатить первоначальный взнос по ипотеке или даже возместить уже потраченные на жилье средства. Это логичный маневр в условиях, когда выбор автомобиля или других благ отходит на второй план перед вопросом собственной крыши над головой.

"Сумма в миллион рублей для регионального бюджета — это серьезная нагрузка, но она эффективнее, чем бесконечное межевание земель в непригодных для жизни районах. Это реальное социально-экономическое развитие территорий через прямую поддержку семей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Семьи, уже включенные в реестр по краевому закону № 837, получили право голоса — ждать мифическую землю или забрать деньги. В условиях, когда аномальная жара или суровые приморские зимы делают стройку на пустом месте испытанием для кошелька, многие выбирают готовый квадратный метр.

Параметр Условия программы
Размер выплаты 1 082 000 рублей
Срок рассмотрения До 27 рабочих дней
Срок перечисления До 10 дней после одобрения

Бюрократический спринт: сроки и адреса

Администрация Владивостока максимально упростила логистику. Все бумаги принимают в «едином окне» на Океанском проспекте, 7. Это избавляет от необходимости совершать сложный гравитационный маневр между кабинетами разных ведомств. Главное — соответствовать критериям и быть в списках очередников. Проверка данных занимает чуть меньше месяца, что по меркам госслужбы — почти скорость звука.

"Программа решает застарелую проблему инфраструктурного тупика. Выдать землю — мало, к ней нужно подвести свет, воду и дороги, что часто стоит дороже самого участка. Денежная выплата снимает этот груз с муниципалитета и дает семье свободу выбора", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Если решение положительное, то казна открывается быстро: деньги приходят на счет в течение десяти дней. Это не долгая «экскурсия» в глубокий космос, а конкретный финансовый инструмент. Для многих это возможность закрыть хвосты по кредитам или наконец-то расширить детскую комнату, не дожидаясь, пока на их выделенном участке вырастет лес.

Важный вызов: Основная сложность заключается в том, что стоимость жилья во Владивостоке растет быстрее, чем индексируются подобные выплаты. Семьям нужно действовать оперативно, пока миллион рублей сохраняет свою покупательную способность на рынке недвижимости.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто может претендовать на выплату в 1,082 млн рублей?
Только многодетные семьи, которые официально стоят в реестре на получение земельного участка во Владивостоке согласно краевому закону № 837-КЗ.

Можно ли потратить эти деньги на покупку автомобиля?
Нет. Средства имеют строго целевое назначение: покупка жилья, земельного участка, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, а также компенсация расходов на уже купленное жилье.

Куда подавать документы для оформления выплаты?
Прием заявлений ведется специалистами администрации города в режиме «единого окна» по адресу: Океанский проспект, 7.

Как быстро придут деньги после подачи заявления?
Максимальный срок ожидания составляет 37 дней: 27 дней отведено на рассмотрение документов и еще 10 дней — на само перечисление средств.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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