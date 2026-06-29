Омская область: новые очаги бешенства зафиксированы в Халдеевке и Седельниково

В трех районах Омской области жизнь начинает входить в привычную колею. В начале июля 2026 года здесь официально сворачивают ограничительные меры, которые вводили из-за вспышек бешенства. Зараза, конечно, лютая — если зверь или человек захворал, медицина бессильна. Но на этот раз отбились.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ветеринар, вакцинация собаки

Полтавский, Одесский и Русско-Полянский районы выдержали положенный срок, новых случаев болезни в карантинных зонах не зафиксировали.

Где и когда снимают заслоны

Первым вздохнет Полтавский район. Там карантин действовал в селе Красногорка еще с мая. Если за выходные ничего экстраординарного не случится, то уже 4 июля 2026 года все запреты на вывоз скота и продажу молока аннулируют. Следом, 5 июля, «чистым» признают село Буняковка в Одесском районе. Финальную точку в этой серии ограничений поставят 7 июля в селе Калинино Русско-Полянского района.

"Режим карантина — это не просто бумажка, а жесткая дисциплина. Нужно понимать: бешенство лечить не умеют, только профилактика и изоляция спасают стадо от тотального уничтожения", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Беда ходит рядом: новые очаги инфекции

Радоваться долго не получается. Пока в одних селах ворота открывают, в других — вешают замки. Инфекция ведет себя как лесной пожар: притухнет в одном месте, вспыхнет в другом. На этой неделе тревожные новости пришли из деревень Халдеевка и Аксеново. Даже в райцентре Седельниково обнаружили зараженное животное. Природа берет свое, и бродячие лисы или собаки приносят вирус прямо к порогам домов. Местным жителям сейчас не до прогулок по лесам — нужно смотреть в оба за своим скотом и домашними питомцами.

Населенный пункт Статус ограничений Красногорка (Полтавский р-н) Снятие карантина 4 июля Буняковка (Одесский р-н) Снятие карантина 5 июля Халдеевка (Омский р-н) Новый очаг, введен карантин

Бешенство — штука подлая. Зверь сначала ведет себя странно, может быть неестественно ласковым или, наоборот, кидаться на всё живое. Если появились параличи или пошла пена — дело дрянь. Вирус бьет по нервной системе так, что шансов не остается. В деревнях это знают с малых лет, поэтому к ветеринарным службам относятся со стоическим пониманием: надо ставить прививки — значит, надо.

Что говорят специалисты о рисках

Экологи и ветеринары твердят в один голос: расслабляться в Сибири нельзя. Тайга и степи живут по своим законам, и野生 животные часто контактируют с домашними. Ситуация в Омской области показывает, что система мониторинга работает, но вирус все равно просачивается. Главная задача сейчас — не допустить превращения локальных вспышек в масштабную эпидемию среди диких популяций, что затронет огромные территории.

"Изменение климата и миграция лесных обитателей заставляют нас чаще фиксировать заходы больных особей в поселки. Экологический контроль должен быть круглосуточным", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.

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