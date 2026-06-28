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Раис Татарстана одобрил стратегию поддержки малых хозяйств и переработчиков молока

Россия » Поволжье » Казань

Татарстан превращает молочные излишки в валютную выручку. Республика, стабильно удерживающая статус молочного локомотива страны, переходит от стратегии простого накопления объемов к агрессивной экспансии.

Молоко
Фото: commons.wikimedia. org by Carsten Schertzer from Santa Cruz, CA, United states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молоко

Правительство региона во главе с Раисом утвердило план, который должен застраховать фермеров от падения цен внутри страны за счет выхода на рынки СНГ и дальнего зарубежья.

Финансовое топливо: кто получит поддержку

Механизм распределения средств станет фильтром качества. Прямые вливания направят тем, кто не просто "держит поголовье", а демонстрирует рост литров при строгом соблюдении стандартов. В приоритете оказались малые и средние хозяйства — те, кто составляет костяк сельского майдана и обеспечивает занятость в районах. Для них субсидии станут подушкой безопасности в условиях волатильного рынка.

"Региональные бюджеты сегодня должны работать как инвестиционные фонды. В Татарстане мы видим пример того, как точечная поддержка конкретных переработчиков позволяет избежать затоваривания рынка и падения закупочных цен", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.

Транспортный рычаг и новые рынки

Главным барьером для экспансии татарстанского молока всегда была логистика. Длинное транспортное плечо съедало маржу производителей при поставках в отдаленные регионы России или страны Центральной Азии. Теперь власти берут на себя часть этих расходов. Льготные тарифы и компенсация затрат на перевозку должны "пробить" дорогу местным брендам на полки магазинов от Минска до Ташкента.

Направление поддержки Ожидаемый результат
Субсидирование логистики Снижение себестоимости на внешних рынках на 15-20%
Модернизация цехов Увеличение срока хранения продукции без потери качества

Цифровая ферма: технологии против издержек

Ставка делается не на количество голов, а на эффективность каждой фермы. Модернизация мощностей и внедрение систем ИТ-мониторинга в животноводстве станут обязательным условием для получения льгот. Кадры для обновленной индустрии будут готовить в ускоренном режиме — программы повышения квалификации стартуют уже осенью. Это позволит превратить молочную отрасль в высокотехнологичный сектор, сопоставимый по уровню автоматизации с нашими ИТ-парками.

Инфраструктура хранения — это ахиллесова пята многих аграрных регионов. Решение Татарстана развивать логистические хабы снимет риск сезонных колебаний цен и потерь продукции.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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