Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки

В Московском регионе зафиксированы ограничения на продажу автомобильного топлива. Крупнейшие сети АЗС ввели жесткие лимиты на объем бензина и дизеля, отпускаемых в одни руки. Ситуация затронула Москву и ключевые подмосковные трассы. В ряде сетей запрещена заправка в дополнительные емкости. Власти города и федеральное правительство уже взяли заправки под усиленный контроль для стабилизации рыночной конъюнктуры.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Параметры введенных лимитов на АЗС

Сеть "Газпромнефть" установила на городских станциях планку в 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива для одного клиента. На трассовых объектах лимит по дизелю расширен до 200 литров, однако ограничения по бензину остаются идентичными городскому режиму. Продажа топлива в канистры на данных АЗС полностью прекращена.

"Введение лимитов — это классический инструмент борьбы с перекупщиками и искусственным дефицитом. Когда на бирже наблюдается волатильность, компании стараются сохранить запасы для розничных клиентов, отсекая тех, кто пытается закупаться впрок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Аналогичные меры приняли в сетях "Лукойл" и Teboil. На ряде московских объектов "Лукойла" отпуск ограничен 20-30 литрами на одну машину. В Teboil подтвердили наличие лимитов на отпуск бензина АИ-92 — не более 30 литров в одни руки, а на некоторых точках выдачу ограничили 20 литрами. Дизельное топливо, при его наличии, отпускается в объеме до 60 литров.

Реакция властей и причины ажиотажа

Для купирования рисков вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин провели совещание, посвященное устойчивости топливного снабжения столичного региона. Основной упор сделан на оперативный мониторинг логистики и товарных остатков на нефтебазах. Эти меры должны поддержать правопорядок на энергетическом рынке.

Тип АЗС / Сеть Лимит на бензин (л) Лимит на дизель (л) Газпромнефть (город) 30 л 60 л Газпромнефть (трасса) 30 л 200 л Лукойл / Teboil 20-30 л до 60 л

Правительство связывает текущие сложности с ажиотажным спросом. Резкий наплыв покупателей на заправки создает локальные дисбалансы, которые не всегда успевает покрыть текущая логистика. Сейчас власти внедряют механизмы, позволяющие нивелировать ценовые колебания и сбои в поставках.

"Логистическая связность Москвы и области позволяет быстро перебрасывать резервы, но при массовом ажиотаже нагрузка на дорожную сеть замедляет бензовозы. Стабильный подвоз горючего напрямую зависит от пропускной способности магистралей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ситуация в регионах России

Москва стала не первым субъектом, столкнувшимся с нормированием топлива. Ранее о дефиците и мерах контроля сообщали власти южных регионов. В Крыму продажу бензина временно ограничили для всех категорий потребителей. На данный момент лимиты разной степени жесткости ввели уже более 30 регионов страны, включая Калининградскую область и Дагестан.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправить полный бак, если он больше 30 литров?

Нет, на АЗС, где введены лимиты, электроника или оператор технически не могут отпустить более установленной нормы за одну транзакцию.

Распространяются ли ограничения на корпоративных клиентов?

В большинстве случаев лимиты касаются розничных продаж физическим лицам. Однако в ряде регионов ограничения затронули и юридических лиц при расчетах по талонам.

Почему запретили наливать бензин в канистры?

Эта мера направлена на пресечение спекулятивной скупки топлива и создание запасов, которые могут спровоцировать реальный дефицит в рознице.

Как долго сохранятся ограничения?

Сроки действия лимитов официально не установлены. Снятие ограничений будет зависеть от наполнения нефтебаз и снижения интенсивности потребительского спроса.

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