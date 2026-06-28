Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу

В Славянске-на-Кубани зафиксирован масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Славянск ЭКО". Огонь распространился на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, причиной инцидента стала атака украинских беспилотников. Падение обломков дронов привело к возгоранию на территории предприятия, а также нанесло ущерб гражданской инфраструктуре: в одном из частных домов выбиты стекла, повреждена линия электропередачи.

Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожарный тушит горящее здание из шланга

Масштабы ликвидации и задействованные силы

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные ресурсы МЧС. В операции участвуют подразделения четырех пожарно-спасательных гарнизонов: Славянского, Калининского, Крымского и Темрюкского. К месту происшествия стянуты два специализированных пожарных поезда из Тимашевска и Крымска. Ситуация осложняется спецификой объекта и горючестью нефтепродуктов.

"Тушение пожаров на нефтеперерабатывающих заводах требует особого алгоритма действий. Важно не только подавить открытое пламя, но и обеспечить непрерывное охлаждение соседних резервуаров, чтобы не допустить детонации паров. Сейчас группировка наращивается за счет сил из соседних регионов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района подтвердили, что группировка сил продолжает увеличиваться. В Славянск-на-Кубани направлены дополнительные аэромобильные группы из Пензы и Воронежа. Это необходимо для обеспечения ротации личного состава и поддержания высокого темпа проливки конструкций.

Влияние на промышленную инфраструктуру региона

НПЗ "Славянск ЭКО" является важным узлом в энергетической системе Юга России. Несмотря на инцидент, власти региона и руководство предприятия оценивают возможность сохранения объемов производства.

Происшествия на крупных объектах ТЭК нередко провоцируют временные логистические сложности.

"Любое повреждение на НПЗ отражается на региональной экономике через изменение логистических цепочек. Однако накопленные резервы топлива и оперативное реагирование ремонтных бригад позволяют минимизировать риски для потребителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Меры безопасности и восстановление электроснабжения

Восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи начнутся сразу после полной ликвидации угрозы распространения огня. Профильные ведомства подчеркивают, что ситуация в жилом секторе города находится под контролем. Жалобы владельцев пострадавшего имущества рассматриваются в административном порядке.

"Владельцы жилья, чьи дома пострадали от обломков или взрывной волны, имеют право на компенсацию. Главное — зафиксировать повреждения через акты МЧС и полиции сразу после происшествия. Это гарантирует положительное решение в административных спорах", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли угроза для жителей Славянска-на-Кубани?

Открытого огня за пределами промзоны нет, эвакуация населения не объявлялась.

Когда ликвидируют пожар?

Точные сроки зависят от интенсивности выгорания нефтепродуктов в поврежденных резервуарах.

Будет ли дефицит топлива в крае?

Региональные власти заявляют о наличии достаточных запасов горючего для обеспечения текущих нужд.

Кто восстановит поврежденный частный дом?

Местные власти проводят оценку ущерба для выплаты компенсаций или проведения ремонтных работ.

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