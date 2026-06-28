Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин проиграл без боя: топливный кризис в Бурятии вынудил водителей пойти на отчаянный шаг
Уход за плодовыми деревьями в июне: основные этапы формирования кроны для урожая
Это не просто усталость: какие три признака служат спусковым крючком депрессии
Всего 1–2 киви в день способны улучшить пищеварение, но при этих болезнях фрукт опасен
От воровского жаргона до тиктока: кто на самом деле придумал слово "чувак"
Ловушка для абитуриента: как мошенники "угоняют" Госуслуги через поддельные сайты вузов
Этот странный способ заменить помаду оказался гениальным: губы выглядят естественно весь день
Сёмга в тарелке изменила всё: этот холодный суп заставит забыть о скучной окрошке
Они ценились больше людей: анализ ДНК скелетов в Турции выявил неожиданную роль псов в древности

Казань накроет грозовой фронт с градом и шквалистым ветром в начале недели

Россия » Поволжье » Казань

В ближайший понедельник Казань столкнется с серьезным испытанием погодой. Метеорологи предупреждают: на фоне праздничных гуляний в столицу Татарстана придет мощный грозовой фронт. Спокойное течение выходных прервется резким усилением ветра, ливнями и градом. Раис республики и городские службы призывают жителей к предельной бдительности: стихия не прощает беспечности.

Скамейка в парке
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Скамейка в парке

Метеорологический удар: к чему готовиться Казани

Синоптики фиксируют движение воздушных масс, несущих в регион нестабильность. В понедельник шквалистый ветер достигнет скорости 15 м/с, а в отдельных районах Казани порывы разгонятся до 18 м/с. Это не просто «непогода», а серьезное испытание для городских систем и транспорта. Грозовые разряды будут сопровождаться градом, что создает прямую угрозу для имущества и неосторожных прохожих.

Риски в городе: инфраструктура под прицелом

Скорость ветра в 18 м/с превращает любую рекламную конструкцию или старое дерево в потенциальный снаряд. Особое внимание — линиям электропередач. Аварийные бригады сетевых компаний переводятся в режим повышенной готовности. Возможны временные сбои в работе коммунальных служб. Жителям частного сектора и дачникам стоит заранее укрепить легкие постройки, чтобы их не разметало по «майдану» соседнего участка.

Параметр угрозы Прогнозное значение
Максимальная скорость ветра до 18 м/с
Тип осадков Ливень, град
Вероятность грозы Высокая

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Мир. Новости мира
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Последние материалы
Всего 1–2 киви в день способны улучшить пищеварение, но при этих болезнях фрукт опасен
От воровского жаргона до тиктока: кто на самом деле придумал слово "чувак"
Ловушка для абитуриента: как мошенники "угоняют" Госуслуги через поддельные сайты вузов
Этот странный способ заменить помаду оказался гениальным: губы выглядят естественно весь день
Сёмга в тарелке изменила всё: этот холодный суп заставит забыть о скучной окрошке
Они ценились больше людей: анализ ДНК скелетов в Турции выявил неожиданную роль псов в древности
Свирепый хищник размером со стол: находка в Британии обнулила прежние знания об эволюции видов
Наследник армейской легенды прибыл: в России сертифицировали мощную замену классическому вездеходу
Такого рекорда сопки еще не видели: Хабаровский край накрыла мощная волна в белых халатах
Хабаровский край: туристический поток в регионе вырос на 46% за последние три года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.