В Железногорске дорожное полотно на Разветьевской недостроили из-за неверной сметы

В Железногорске дорожное полотно на улице Разветьевской замерло в полупозиции. Посреди микрорайона Заречного асфальт внезапно кончился, не дотянув до финала ровно две сотни метров. Оказалось, что даже четырнадцатисантиметровый слой камня и битума бессилен перед просчетами в бумагах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Ремонтные работы с трубами

Старая Дирекция по строительству, чье наследство теперь расхлебывает Городская коммунальная служба, допустила техническую оплошность в документах. Теперь гладкая лента дороги обрывается, упираясь в небрежность проектировщиков.

Проектный изъян и цена ошибки

Мэр Железногорска Александр Михайлов признал изъян в официальных сообщениях. Жители Заречного, чьи надежды на благоустройство разбились о нехватку материалов, уже побывали в кабинетах городской управы. Сейчас чиновники пытаются найти выход в коридорах регионального Минтранса, ведь лишних метров асфальта в казенных закромах не нашлось. Ситуация напоминает историю прошлого года с улицей Димитрова. Там вместо точечного ремонта обновили все бордюры подряд. Лишние траты могли бы составить весомые десять миллионов рублей, если бы не бдительность горожан.

"Это не работает на практике. Пока сметы принимаются без предварительной сверки с реальностью, мы будем получать обрывки дорог вместо целых маршрутов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Местные активисты настаивают на простой истине: проверять объемы работ нужно до того, как техника выйдет на объект. Пустые траты и проектные дыры латаются сложнее, чем ямы на мостовой. Каждая такая ошибка — это не просто цифра в отчете, а застрявшие в грязи машины и пыль, летящая в окна домов, мимо которых так и не пролегла обещанная дорога.

Объект Суть проблемы Ул. Разветьевская Не хватило асфальта на 200 метров из-за ошибки в смете. Ул. Димитрова Избыточная замена бордюров на 10 млн рублей.

Общественный контроль без практиков

В городе восстановили комиссию по контролю за дорогами, но ее состав вызвал удивление. В списке значатся депутаты и новый руководитель ГКС Николай Шост, но за бортом остались те, кто привык смотреть на проблему через призму инженерного опыта. Нина Плотникова и Александр Троянов, чьи советы раньше помогали экономить бюджетные средства, в обновленный орган не вошли. Это решение выглядит странным, учитывая, что именно их глаз подмечал изъяны в расчетах еще на стадии планирования.

Без строгого взгляда профессионалов со стороны ошибки рискуют стать привычкой. Пока чиновники заседают, Разветьевская улица ждет своих последних метров покрытия. Живой ритм города замирает там, где кончается асфальт, оставляя людей наедине с дорожной незавершенностью. Важно понимать, что каждый рубль, сэкономленный на ненужном бордюре, мог бы стать тем самым недостающим метром пути в Заречном.

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