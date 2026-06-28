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Приазовье: запасы водорослей Сиваша в 15 млн тонн планируют пустить на нужды сельского хозяйства

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Приазовская степь дышит зноем, а под боком у южан раскинулось целое море богатства, которое мы привыкли звать просто тиной. Кандидат биологических наук Николай Шадрин на научном конгрессе в ЮНЦ РАН представил план, как превратить зеленую муть залива Сиваш в спасение для хозяйств и аптеку для людей.

Озеро Сиваш
Фото: commons.wikimedia.org by Gennadiy Burda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Сиваш

Ученый предлагает пустить нитчатую водоросль кладофору на кормовые добавки. Это не просто "зеленка" из воды, а настоящий концентрат жизни, который Сиваш копит миллионами тонн.

Вода на вес золота и йодная яма

Хозяйский глаз сразу заметит непорядок: на выращивание кормов уходит прорва пресной воды — до 90% от всего потребления. В засушливом Приазовье и Крыму каждая капля на счету, а тратим мы её, чтобы набить кормушки скотине. При этом сами люди в ДНР и окрестностях живут в "йодном голоде". Парадокс: море рядом, а организмы пустые. Дефицит микроэлементов бьет по карману государства — лечение одного пациента с болезнями щитовидки обходится казне дороже 10 тысяч рублей ежегодно.

"Мы буквально стоим на залежах ценнейшего сырья, тратя колоссальные бюджеты на импортные добавки, пока свое гниет под солнцем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Рецепт Шадрина: пять миллионов тонн без вреда для природы

Кладофора в гиперсоленом Сиваше растет как на дрожжах — до пяти килограммов на квадратный метр. Общие запасы этой "зеленки" тянут на 15 миллионов тонн. Ученый все рассчитал: если забирать по пять миллионов тонн в год, экосистема даже не чихнет, а польза будет в каждом сельском подворье. Технологию уже "заперли" патентом, превращая сырую тину в удобные гранулы. Это чистая экономика: вместо полива полей пресной водой мы берем дар морской соли.

Показатель Результат применения добавки из кладофоры
Масса кроликов Рост на 10-11%
Яйценоскость кур Увеличение на 30%
Йод в мясе В 3-5 раз больше нормы
Йод в яйцах В 12 раз больше нормы

Кролики-гиганты и "лечебные" яйца: итоги экспериментов

На фермах уже проверили — работает. Кролики на морских гранулах тяжелеют быстрее десятины, а куры начинают нестись так, будто у них второе дыхание открылось. Но главное — начинка. Мясо и яйца становятся лечебными, впитывая рекордные дозы йода. Для жителей Приазовья это шанс поправить здоровье прямо за обеденным столом. К тому же сами животные болеют меньше: у них сердце крепче и кровь не густеет, риск тромбов падает в разы.

Создание местного производства кормов из водорослей Сиваша резко снизит логистические издержки и даст толчок развитию малых ферм на Юге.

Южная земля всегда славилась умением брать от природы лучшее. Если проект Шадрина выйдет на полные обороты, тина перестанет быть мусором, от которого воротят нос туристы. Она станет "купоркой" для здоровья всей страны, сбережет нашу пресную воду и наполнит прилавки продуктами, которые не просто сытные, а по-настоящему живительные. Хозяйский подход к соленым берегам может стать тем самым рычагом, что поднимет азовское село на новую высоту.

"Использование местных биоресурсов — это вопрос экологической безопасности и разумного природопользования в условиях меняющегося климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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