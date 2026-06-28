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Данил Кустов представил план модернизации инфраструктуры Воронежской области до 2029 года

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Воронежская земля, где колокольный звон старинных церквей смешивается с гулом созидательного труда, готовится к обновлению своего облика. В тишине рамонских лесов и на просторах Новой Усмани скоро зазвучат голоса строителей, приглашенных из братской Беларуси.

Воспитательница и дети хлопают в светлой комнате
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитательница и дети хлопают в светлой комнате

Этот союз, скрепленный на Форуме регионов, обещает превратить привычный среднерусский пейзаж в пространство, где современный комфорт соседствует с бережным отношением к родным просторам.

Данил Кустов, первый заместитель председателя правительства области, поделился планами, которые согревают душу всякого, кто печется о будущем наших детей. В самом Воронеже и в его окрестностях вырастут новые школы и детские сады. В Рамонском районе, славном своей историей и тихими плесами, возведут целый "белорусский квартал". Это не просто жилые дома, а символ того, как два народа, подобно корням старых дубов, переплетаются в общем стремлении к благополучию.

"Привлечение белорусских мастеров — это не только вопрос техники, но и вопрос доверия. Мы видим, с какой тщательностью они подходят к каждой детали, сохраняя традиции качества, которые так ценят в наших малых городах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Спортивное сердце столицы Черноземья

На месте старого Центрального стадиона профсоюзов, который долгие годы служил верой и правдой, появится новая спортивная арена. Проект представили на высоком уровне — при участии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой. Это будет не просто бетонная громада, а живой центр притяжения для молодежи, место, где будут коваться новые победы нашего края. Стоимость возведения этого грандиозного объекта оценивается почти в 20 миллиардов рублей.

Характеристика проекта Параметры
Общий объем инвестиций 19 млрд 757 млн рублей
Срок строительства 3 года
Дата ввода в эксплуатацию 1 июля 2029 года

Работы начнутся в ближайшее время. Концессионное соглашение рассчитано на восемь лет, что гарантирует стадиону надежное управление и своевременный уход. В министерстве физической культуры и спорта уже приступили к поиску партнера, готового взять на себя эту благородную ношу.

"Масштабные инвестиции в социальные объекты всегда дают импульс развитию смежных отраслей. Важно, чтобы бюджетные потоки работали на долгосрочную перспективу, создавая рабочие места именно здесь, в глубинке", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Инженерный фундамент сотрудничества

Соглашение с группой компаний "БелИнжиниринг" открывает двери для долгого и плодотворного пути. Белорусские специалисты привнесут свой опыт в строительство ключевых инфраструктурных объектов Воронежской области. Это сотрудничество напоминает крепкую кладку старинного фундамента: каждый камень ложится на свое место, обеспечивая устойчивость всего здания нашего общего будущего.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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